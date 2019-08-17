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Хоче вкрасти мою пісню: відомий український співак звинуватив колегу з США в плагіаті

STYLERПерсони    17.08.2019 - 22:59
Хоче вкрасти мою пісню: відомий український співак звинуватив колегу з США в плагіаті
Фото: Олександр Пономарьов (facebook.com/saspon)

Олександр Пономарьов просить написати коментар "лиходієві"

Олександр Пономарьов - відомий український співак повідомив, що у нього вкрали пісню "Я люблю тільки тебе". Про це виконавець повідомив на своїй Facebook-сторінці. Артист звинуватив у плагіаті композиції американського виконавця Артуро Черезо.

"Хоче вкрасти мою пісню американець з компаніями! Вже вдруге! Пісню, яку я написав у 2004 році, виклав в YouTube, зараз перезалили, оскільки якість попередньої версії було не найкращою. І після того почалося. Мова про пісню "Я люблю тільки тебе". Звичайно, буду заганяти цих злодюжок за сині хмари, але ... сам прецедент, я в шоці", - написав Плномарев в пості.

Хоче вкрасти мою пісню: відомий український співак звинуватив колегу з США в плагіатіСкріншот поста (facebook.com/saspon)

Відео: Олександр Пономарьов Я люблю тільки тебе" (YouTube)

Відео: Invisible · Arturo Cerezo (YouTube)

В коментарях шанувальники порадили Пономарьову, що йому робити в такому випадку.

  • Я роблю інакше. Якщо у мене хтось щось вкрав, посилаю темні сили за цією людиною.Це не людський суд, не відкупишся ,нічого не видно, а доля під укіс. Мене ж не дарма називають чаклун.
  • По-моєму, ми своїми переглядами підвищуємо його популярність.... Потрібно Вам, як автору подати заявку, надати авторські права. YouTube протягом доби видалить його відео.
  • Да уж,популярність вона така... Бажаю успіху у відстоюванні авторських прав. Саша,золотий голос України, йому до Вас як до неба рачки)

Хоче вкрасти мою пісню: відомий український співак звинуватив колегу з США в плагіаті

Як раніше повідомлялося, український співак Олександр Пономарьов вирішив не відставати від колег і поїхав відпочивати на екзотичний острів Балі.

До речі, засмаглий Сергій Бабкін похвалився італійськими канікулами.

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