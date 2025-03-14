Не "умнічка" и не "толковий". Как правильно и красиво на украинском похвалить человека без суржиков

Комплименты должны звучать не только искренне, но и правильно, без суржика и языковых калек. Украинцы до сих пор используют немало слов для похвалы, которые относятся к заимствованным словам или суржикам.

Как правильно похвалить человека за ум, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram языковеда Марии Словолюб.

В последнее время многие задумываются над чистотой украинского языка и стремятся избегать суржика. Одни из самых распространенных языковых ошибок - употребление слов "умнічка" и "толковий". Они не относятся к литературному украинскому языку, и в нашем языке существует немало хороших и интересных соответствий.

Как заменить "умнічка"

Слово "умничка" заимствовано из русского и не является свойственным для украинского языка. Зато можно использовать такие варианты:

"Розумник, розумничка"

"Будь розумником, Колюшко, не бешкетуй, учись…" (Ю. Збанацький)

"І от тебе розумники спитали: Чим хочеш бути, хлопчику, в житті?" (М. Рильський)

"Молодець"

"Редактор прочитав статтю й сказав - молодець! Від похвали він не чув під ногами землі." (С. Чорнобривець)

"Просто молодець ця дівчина! Звідки в неї стільки сміливості й незалежності?" (В. Владко)

"Мудра голова"

"Одна мудра голова краще, ніж чотири дурних"

"Мудра голова дбає про хороші слова"

Как заменить "толковий"

Слово толковый также является суржиком и имеет четкие украинские соответствия:

"Кмітливий"

"Андрусь Бойко був господарем хоч і небагатим, одначе старанним та кмітливим, лад господарству своєму давав" (І. Нижник)

"Новиков став найціннішим розвідником, хоробрим, завзятим, кмітливим" (О. Копиленко)

"Тямущий"

"Дівчина вдалася тямуща, то й навчилась письма" (Б. Грінченко)

"Агроном з району приїжджав. Ох і тямущий чоловік. Аж завидки беруть. Землю знає, як добра мати дитину" (М. Стельмах)

"Меткий"

"З нього вийде меткий адвокат! Ще й нічого: у колодочки не вбився, а вже сотнями ворочає" (Панас Мирний)

"Меткі школярі, вправно орудуючи помірними знаннями англійської мови, так само вправно сватали вам місце для паркування ровера і його охорону" (І. Карпа)

"Вправний"

"Кінь, відчувши на собі вправного вершника, рвонувся з місця одразу в галоп і швидко зник за рогом вулиці" (А. Шиян)

"Мефодіїв супротивник був вправним вояком" (А. Хижняк)

"Догадливий"

"Брешеш ти, Варивоне, - швидко розкусив Варивонову гру догадливий Кушнір" (М. Стельмах)

"В голові догадливого хлопчини вже наклювалася думка: докопатися до джерела, з котрого продавці діставали ті батоги" (І. Франко)

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