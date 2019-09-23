Вона вмирає: з'явилася сумна звістка про Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк перебуває в дуже важкому стані. Лікарі клініки у Москві (РФ), де лікується від раку головного мозку зірка серіалу "Моя прекрасна няня", кажуть, що після чергової операції з'явилася надія на те, що все може обійтися. Однак багато хто говорить, що шансів знову стати на ноги у 48-Летняни актриси дуже мало.

Так, пацієнтка клініки, де зараз перебуває Заворотнюк, підтвердила, що 13 вересня актрису дійсно госпіталізували з діагнозом глиобластома. Жінка в коментарі росЗМІ розповіла, що на сьогоднішній день Анастасію відключили від апаратів, ліки не дають, а фахівці підтримують лише роботу серця.

Заворотнюк хвора на рак - останні новини про стан актриси (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

"Вона вмирає. Відключили від апаратів. Підтримують штучне дихання, роботу серця", - сказала жінка в ефірі програми "Зірки зійшлися".

Що говорять лікарі про хворобу Заворотнюк

Як розповів нейрохірург Олександр Санікідзе, актриса зможе повернутися до повноцінного життя лише в тому випадку, якщо виявиться, що глиобластома знаходиться не в стовбурі головного мозку. В іншому випадку у Заворотнюк можуть віднятися кінцівки.

"Якщо пухлина знаходиться в стовбурі головного мозку, тоді у людини не будуть рухатися рука, нога і так далі", - розповів Санікідзе в інтерв'ю КП.

Він додав, що якщо пухлина, наприклад, у правій або лівій лобовій долі, то самостійно такі пацієнти ходять на опромінення, на хіміотерапію.

"І живуть повноцінним життям до якогось етапу", - каже лікар.

Заворотнюк хвора на рак - останні новини про стан актриси (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

Санікідзе також додав, що при глиобластомі людина може прожити від декількох місяців до декількох років. Все залежить від розміру пухлини, її розташування, генетичних можливостей організму тощо.

Пояснення хвороби Заворотнюк від екстрасенса

На переконання ясновидиці та психолога Маріанни Абравітової, хвороба Анастасії Заворотнюк є розплатою за її вчинки.

Наприклад, за словами екстрасенса, свого часу актриса вивела чоловіка з чужої сім'ї. Також Абравітова каже, що зірці багатьох серіалів не варто було зачинати дітей за допомогою ЕКЗ, тому що "вони не від Бога". Ще ясновидиця запевняє, що деякі вчинки "прекрасної няні" знаходяться "поза категоріями добра".

Заворотнюк хвора на рак - останні новини про стан актриси (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Водночас Абравітова каже, що Заворотнюк видужає, бо екстрасенс "не бачить її смерті".

"Сподіваюся, в майбутньому вона перегляне свій світогляд", - сказала Маріанна в коментарі одному російському виданню.

Як повідомлялося раніше, 13 вересня стало відомо, що Анастасія Заворотнюк впала в кому, її підключили до апарату штучної вентиляції легенів. А 14 вересня в ЗМІ з'явилися повідомлення, що Анастасію Заворотнюк частково паралізувало - у неї оніміла права рука.