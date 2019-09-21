Подруга Заворотнюк розповіла, в якому стані знаходиться актриса

Заворотнюк хвора на рак - останні новини про стан актриси (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Приятелька Анастасії Заворотнюк розповіла, в якому стані знаходиться актриса

Анастасія Заворотнюк хвора на рак мозку, через що нещодавно їй довелося перенести дві операції. Подруга актриси Юлія Завгороднева розповіла останні новини про її самопочуття, а також зізналася, що давно знала про онкологію, але не могла розповісти. Слова Завгороднєвої передають російські ЗМІ.

Як повідомляється, близькі друзі Заворотнюк знали про стан здоров'я актриси. Однак вона ніколи не вдавалася у подробиці. За словами Завгороднєвої, актриса ніколи не пояснювала, якого саме виду у неї рак.

"Ми знали про онкології давно. Тільки не думали, що рак мозку — докладно Настя не розповідала", — цитує її Ireactor.

Завгороднева розповіла, що Заворотнюк ретельно приховувала свою хворобу, саме з цієї причини спочатку для лікування обрала Польщу.

"Їй комфортніше було знаходитися в місці, де її ніхто не знав, тому вона обрала цю країну, не залишилася в Москві", — зазначила подруга.

Заворотнюк хвора на рак - останні новини про стан актриси (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

За словами Завгороднєвої, на даний момент стан "прекрасної няні" вже не критичний. Вона розповіла що у зірки з'явився шанс на одужання.

До речі, раніше захворювання Анастасії Заворотнюк прокоментував її чоловік Петро Чернишов. Так, в одному з випусків популярного в Росії шоу "Нехай говорять" відомий фігурист Олексій Ягудін розповів, що йому вдалося зв'язатися з чоловіком Заворотнюк - також фігуристом Петром Чернишовим, щоб дізнатися про самопочуття актриси. На жаль, довго поговорити їм не вдалося.

Також варто нагадати, що лікарі зробили важливу заяву про хворобу Заворотнюк. Як пояснив провідний науковий співробітник ННПЦ дитячої гематології, онкології та імунології імені Рогачова Борис Холодєв, набряк мозку – це не привід ставити хрест на життя людини. Він повідомив, що багато пацієнтів з пухлинами головного мозку проходять через стадію набряку мозку і необов'язково всі ці випадки закінчуються сумно. Холодєв пояснив, що кожен окремий випадок треба розглядати індивідуально і уважно ставиться до "лікувальної перспективи".

Нагадаємо, що перші відомості про важкий стан російської актриси з'явилися 13 вересня, коли Анастасія Заворотнюк потрапила в реанімацію. Після повернення з Європи Анастасія Заворотнюк була екстрено госпіталізована у вкрай важкому стані. На тлі хвороби у неї почався набряк мозку. Лікарі діагностували рак мозку з метастазами. Через кілька днів у ЗМІ з'явилася інформація про те, що артистка знаходиться в комі.