Помер Алан Ланкастер, засновник культових Status Quo: їхні хіти змінили історію музики

Відомо, що музикант багато років страждав від розсіяного склерозу. Саме тривала хвороба і стала причиною його смерті.

Ще учнем школи заснував групу

Історія Status Quo почалася в 1962 році, коли троє учнів бекінгемської школи Седжхілл Френсіс Россі, Алан Ланкастер і Алан Кі (в 1963 році місце Алана Кі зайняв Джон Коглан) зібралися разом і утворили ансамбль з двох гітар, органу і підсилювача.

Спочатку група називалася Spectres, потім Traffic, Traffic Jam, а в 1967 році була перейменована в Status Quo.

На початку 1980-х в колективі почалися чвари між Ланкастером та іншими її учасниками. В результаті в 1983 році басист перебрався на проживання в Австралію, формально залишаючись членом групи ще два роки.

Група і донині виступає, збираючи стадіони

За всю історію було випущено більше тридцяти альбомів. Починаючи з 2005 року група утримує британський рекорд за кількістю синглів - всього 63, що входили в офіційний чарт. 22 сингли групи входили в британську "десятку".

Загальносвітовий тираж всіх платівок Status Quo (до 2008 року) склав 118 мільйонів. За кількістю хіт-альбомів Status Quo поступаються лише Rolling Stones

Найвищого успіху в хіт-параді Status Quo домагалися з синглами:

Caroline (1973)

Down Down (1974),

Rockin' All Over the World (1977),

In The Army Now (1986).

Status Quo стали першою рок-групою, запрошеною на телешоу (NEC, Бірмінгем) за участю членів королівської сім'ї. Тут принц Чарльз оголосив про відкриття свого благодійного фонду.

У 1985 році Status Quo виступили на фестивалі "Live Aid", виконавши "Rockin' All Over the World", яка стала свого роду візитною карткою всього цього грандіозного заходу.

Пропонуємо згадати найкращі хіти групи:

Status Quo - Caroline 1973

Status Quo - Rockin All Over The World 1977

Status Quo - In The Army Now 1986