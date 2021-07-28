Дійсно легенда: помер знаменитий український футболіст і тренер

Помер знаменитий український футболіст і тренер, який довгі роки був наставником у ФК "Волинь", Володимир Дикий у віці 59 років. Серце спортсмена зупинилося 28 липня в Луцьку.

Що стало причиною смерті Володимира Петровича - поки не уточнюється. Інформація про дату та місце прощання стане відомою пізніше.

У клубі від свого імені та всієї футбольної громадськості висловили співчуття родині видатного спортсмена: "людини, Футболіста і Тренера з великої літери, чоловіка і батька, бомбардира і легенди волинського спорту".

Дикого називають одним з найкращих бомбардирів "Волині" в історії клубу. Він забив 91 гол у ворота команд-суперниць по чемпіонатах і Кубках СРСР і України. Він у "золотому" сезоні в 1989 році встановив рекорд за кількістю голів за один сезон - 22 м'ячі.

"Володимир Дикий був одним із творців чи не головного успіху в історії "Хрестоносців" - перемоги у Другій лізі союзного чемпіонату 1989 року, а також постійним бомбардиром "Волині"", - розповіли в клубі.

Володимир Петрович Дикий народився 15 лютого 1962 року в Червонограді під Львовом. З юнацьких років сильно захопився футболом, і в 20-річному віці став майстром спорту.

Володимир Дикий (фото: fcvolyn.net)

За свою спортивну кар'єру Дикий грав у таких клубах:

"Карпати" Львів (1979-1981; вища ліга - 27 ігор, перша ліга - 61 гра, 10 голів)

"Металіст" Харків (1982; вища ліга-6 ігор, 2 голи)

СКА "Карпати" (1983-1985; перша ліга - 74 матчі, 10 голів)

"Нива" Тернопіль (1985, друга ліга - 19 матчів, 1 гол)

"Нафтовик" Охтирка (1986, друга ліга - 9 ігор)

"Волинь" Луцьк (1988-1996, друга ліга СРСР - 165 матчів, 62 голи; вища ліга України - 119 матчів, 22 голи)

"Верес" Рівне (1996-1997; перша ліга - 36 ігор, 1 гол).

У Кубку України він провів 17 матчів, і забив 5 голів.

Володимир Дикий (фото: fcvolyn.net)

Після завершення кар'єри футболіста Володимир Дикий - його ще називали в спортивних колах "Дікарь" - залишився в "Волині", і працював тренером юнацьких, молодіжних команд клубу, а також у штабі Віталія Кварцяного в УПЛ. Протягом останніх років був улюбленим тренером дитячої групи, яка цьогоріч дебютуватиме в Еліт-лізі ДЮФЛУ.

Володимир Дикий, футболіст і тренер ФК "Волинь" (фото: facebook.com/FCVolynLutsk)

У мережі сумують через смерть знаменитого футболіста, називають його справжньою легендою волинського футболу, і згадують доброю людиною, мудрим тренером і видатним спортсменом.