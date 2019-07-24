Помер Максим Дадашев: українські боксери вшанували пам'ять загиблого спортсмена з РФ

Помер відомий боксер Максим Дадашев (Колаж РБК-Україна)

Ломаченко та Усик присвятили російському боксеру зворушливі слова

У США помер відомий російський боксер Максим Дадашев. Він отримав важку травму під час бою з пуерторіканцем Сабриелом Мартінесом. Для DДадашева це стало першою поразкою і його госпіталізували в дуже важкому стані.

Лікарі американської клініки зробили все можливе, щоб врятувати життя спортсмену. Він переніс операцію з видалення спочатку набряку мозку, а потім йому довелося видалити частину черепа. Однак, незважаючи на всі зусилля лікарів, Дадашев помер.

Максим Дадашев

Смерть Дадашева потрясла весь боксерський світ і свої почуття вже висловили і українські спортсмени – Василь Ломаченко та Олександр Усик.

"Велика втрата для родини і близьких. Я спарингував з Максом не один раз, у нього серце лева. Таким його я буду пам'ятати завжди. Більше не можу підібрати слова. Мої співчуття близьким", - написав Василь Ломаченко на своїй сторінці в Instagram.

Олександр Усик також висловив свої співчуття і написав вірш, який присвятив Дадашеву.

"Я хворий боксом, я це знаю, я хворий тим,

що вабить і чарує, і немає дня, щоб я не думав. Коли закінчу, як далі жити.

Як жити без цього дурману, і як вести себе в побуті,

коли ти кожен Божий день мрієш,

Я вийду в ринг і заспіваю, я заспіваю баладу тихо і розжену до безлічі октав.

Коли я в рингу - я живу, я розцвітаю як тюльпан, і якщо немає в житті боксу.

Я разлечуся як одуван.

Бокс для мене, як сенс життя, який Бог мені дав життя.

Співчуття близьким", - написав український спортсмен.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський приїхав до Ломаченко на тренування.

А також розповідали про те, що Олександр Усик тренується перед боєм в окупованому Криму.