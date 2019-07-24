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Умер Максим Дадашев: украинские боксеры почтили память погибшего спортсмена из РФ

STYLERЖизнь    24.07.2019 - 10:37
Умер Максим Дадашев: украинские боксеры почтили память погибшего спортсмена из РФ
Умер известный боксер Максим Дадашев (Коллаж РБК-Украина)

Ломаченко и Усик посвятили погибшему боксеру трогательные слова

В США скончался известный российский боксер Максим Дадашев. Он получил тяжелейшую травму во время боя с пуэрториканцем Сабриелом Мартинесом. Для Дадашева это стало первое поражение и его госпитализировали в очень тяжелом состоянии.

Врачи американской клиники сделали все возможное, чтобы спасти спортсмену жизнь. Он перенес операцию по удалению сначала отека мозга, а потом ему пришлось удалить часть черепа. Однако, несмотря на все усилия врачей, Дадашев скончался.

Умер Максим Дадашев: украинские боксеры почтили память погибшего спортсмена из РФ

Максим Дадашев

Смерть Дадашева потрясла весь боксерский мир и свои чувства уже выразили и украинские спортсмены – Василий Ломаченко и Александр Усик.

"Большая потеря для семьи и близких. Я спарринговал с Максом не один раз, у него сердце льва. Таким его я буду помнить всегда. Больше не могу подобрать слова. Мои соболезнования близким", - написал Василий Ломаченко на своей странице в Instagram.

Александр Усик также высказал свои соболезнования и написал стихотворение, которое посвятил Дадашеву.

"Я болен боксом, я это знаю, я болен тем,

что манит и пленит, и нету дня чтоб я не думал. Когда закончу, как дальше жить. 

Как жить без этого дурмана, и как вести себя в быту,

когда ты каждый Божий день мечтаешь, 

Я выйду в ринг и запою, я запою балладу тихо и разгоню до множества октав. 

Когда я в ринге - я живу, я расцветаю как тюльпан, и если нету в жизни бокса.

Я разлечусь как одуван.

Бокс для меня, как смысл жизни, который Бог мне в жизни дал.

Соболезнование близким", - написал украинский спортсмен.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я болен боксом я это знаю, я болен тем что манит и пленит, и нету дня чтоб я не думал. Когда закончу как дальше жить. Как жить , без этого дурмана, и как вести себя в быту, когда ты каждый божий день мечтаешь, Я выйду в ринг и запою, я запою балладу тихо и разгоню до множества октав. Когда я в ринге я живу, я расцветаю как тюльпан, и если нету в жизни бокса. Я разлечусь как одуван. Бокс для меня , как смысл жизни, который Бог мне в жизни дал. соболезнование близким.

Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский приехал к Ломаченко на тренировку.

А также рассказывали о том, что Александр Усик тренируется перед боем в оккупированном Крыму.

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Новости Украины Василий ЛомаченкоАлександр Усик
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