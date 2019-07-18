Одна вагова: Зеленський приїхав до Ломаченко на тренування (фото)

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент сфотографувався з відомим українським сбоксером

Володимир Зеленський - президент України приїхав в тренувальний табір відомого боксера Василя Ломаченка. Голова держави подякував спортсмену і його команді за ту працю, яку вони роблять, прославляючи нашу країну.

Знімок опублікований в Instagram-акаунті lomus_official.

Також гарант побажав удачі в майбутньому бою, який відбудеться у боксера в Лондоні, 31 липня.

Фото: Володимир Зеленський і Василь Ломаченко (instagram.com/lomus_official)

Користувачі мережі відреагували на спільне фото голови держави і знаменитого боксера. Користувачі, які написали, що крутість фото зашкалює, також підписники зазначили, що це чудово, що президент підтримує спортсменів.

Не зрозумію, хто з ким фоткаеться, відчуття що Зеленський фоткается із зіркою, Василь, він у Вас автограф не взяв?

Одна вагова!

Історичне фото найдостойніших українців!!! Саме ці, всіма улюблені ,особи на сьогоднішній день представляють і прославляють нашу Україну на весь світ!!! Вірю і вболіваю за вас усім серцем і душею!!!!

Зелений скрізь встигає, не те що деякі.

Скріншот коментарів (instagram.com/lomus_official)

Нагадаємо, наступний бій Ломаченко проведе 31 серпня у Великобританії. Він зустрінеться з британцем Люком Кемпбеллом і буде боротися за три титули (WBO, WBA і вакантний пояс WBC).

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Як повідомлялося раніше, нещодавно Василю Ломаченко поставили ультиматум в РФ. Російський промоутер Володимир Хрюнов зажадав, щоб український боксер вийшов на ринг з його підопічним Романом Андрєєвим.