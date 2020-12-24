Помер легендарний рок-музикант, автор хіта Mississippi Queen

Помер відомий американський рок-гітарист (Фото: wikimedia by Wilson Bilkovich)

У США помер американський рок-гітарист, співак і автор пісень Леслі Вест. Його серце перестало битися на 75-му році життя в одній лікарень Флориди.

Леслі Вест (справжнє ім'я Леслі Вайнштейн) був легендарним американським рок-музикантом, який як гітарист зробив величезний вплив на становлення в США хард-року та хеві-металу. Був засновником групи Mountain. Британський журнал Classic Rock вніс ім'я Леслі Веста в список найкращих гітаристів усіх часів.

Він народився 22 жовтня 1945 року в Нью-Йорку. Після розлучення батьків скоротив своє ім'я від Вайнштейна до Веста. На початку своєї кар'єри грав у гаражних групах Лонг-Айленду, у 1969 році разом з Феліксом Паппаларди заснував групу Mountain. Колектив виконував композиції у стилі важкого блюз-року. Один з перших хітів Mississippi Queen став неймовірно популярним. На цю композицію було створено безліч каверів, її використовували для саундтреків, в тому числі в "Сімпсонах" і телешоу "Американці".

Леслі Вест записувався з багатьма відомими музикантами, у тому числі з Бо Діддлі, Джо Бонамасса та Елом Купером. Пізніше він пішов з групи й почав сольну кар'єру.

У 1980-х роках у нього діагностували цукровий діабет. Хвороба дала ускладнення й у 2011 році йому ампутували праву ногу. Як розповів брат покійного, Веста терміново госпіталізували з дому після зупинки серця, і він помер у лікарні, не приходячи у свідомість.

Mississippi Queen

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