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Помер творець культового мультфільму "Ну, постривай!"

Понеділок 21 грудня 2020 11:11
Помер творець культового мультфільму "Ну, постривай!"
Помер Олександр Курляндський, що створив "Ну, постривай!" (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

У Росії помер Олександр Курляндський, відомий письменник і сценарист, автор культового серіалу "Ну, постривай!". Йому було 82 роки.

Про трагічний відхід Курляндського повідомив в Facebook його друг і колега, сценарист Михайло Ліпскеров.

"Витягів з телефонних розмов з О. Курляндським не буде. Одного з нас більше немає", - написав він.

Про причини смерті письменника поки не повідомляється.

Помер творець культового мультфільму &quot;Ну, постривай!&quot;

Олександр Курляндський з дружиною Інесою (фото: tele.ru)

Олександр Курляндський є одним з творців "Ну, постривай!" Саме перший випуск з гонитвою Вовка за Зайцем став дебютом письменника в мультиплікації. Сценарист брав участь у написанні кожного з двадцяти випусків мультсеріалу.

Також він придумав мультсеріали "Чудовий Гоша", "Повернення блудного папуги", "Баба-Яга проти". Писав гумористичні оповідання, п'ять з яких увійшли в кіножурнал "Єралаш".

"Ну, постривай!", перша серія, 1969 рік

Раніше ми писали про смерть зірки серіалу "Вулиці розбитих ліхтарів". Актрисі було всього 45 років.

Також ми писали, що у Львові трагічно загинув у безглуздій ДТП відомий дизайнер, що заснував Lviv Fashion Week.

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