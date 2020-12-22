Помер культовий актор з найкрасивішим ім'ям

Клод Брассер (фото: twitter.com/CineverseOff)

У вівторок, 22 грудня, помер відомий французький актор Клод Брассер. Йому було 84 роки. Його справжнє прізвище Эспинасс, але він взяв псевдонім свого батька П'єра Брассера.

Про смерть актора повідомило видання Le Figaro. Причина смерті Брассера не повідомляється, але відомо, що він помер у колі сім'ї і це не пов'язано з коронавірусом. Його поховають поруч з батьком на кладовищі Пер-Лашез у Парижі.

Варто зазначити, що існує також сорт троянд Клод Брассер, тому це таке красиве ім'я.

Роза Клод Брассер (фото: zen.yandex.ru)

Брассер народився в 1936 році в родині актора П'єра Брассера та актриси Одетт Жуайє. Хрещеним батьком французького актора був знаменитий письменник Ернест Хемінгуей.

Клод Брассер почав зніматися в кіно з 1956 року. Останній фільм з її участю вийшов у 2018 році. За свою тривалу кар'єру він знявся у великій кількості фільмів, серед яких "Сім смертних гріхів", "Банда аутсайдерів", "Бароко", "Спробуй підкоти", "І слони бувають невірні", "Бум" і "Бум-2".

Крім зйомок у фільмах Брассер служив в театрі. Крім того, він займався автоспортом. У 1983 році переміг на ралі-марафоні "Париж-Дакар". Також актор перебував у національній збірній Франції з бобслею в 1960-х роках.

Брассер є дворазовим лауреатом премії "Сезар" в 1977 і 1980 роках і кавалером ордена Почесного легіону (2008).

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