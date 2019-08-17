Помер легендарний голлівудський актор: життєвий шлях артиста

У США у віці 79 років помер відомий голлівудський актор і режисер Пітер Фонда . Найбільше він запам'ятався глядачам у культовому фільмі "Безтурботний їздець". Причина смерті - дихальна недостатність раку легенів. Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Сім'я актора повідомила, що він помер у колі своїх близьких в будинку в Лос-Анжелесі.

Пітер Фонда (фото: facebook.com/peterhenryfonda)

Варто зазначити, що Пітер Фонда народився 1940 року в родині акторів. Його батько був відомим актором Бродвею і Голлівуду. Його старша сестра Джейн Фонда і дочка Бріджит Фонда також є актрисами.

Пітер Фонда (фото: facebook.com/peterhenryfonda)

Фонда був двічі лауреатом премії "Золотий глобус" і двічі номінувався на "Оскар". Найбільшу популярність він здобув після виходу фільму "Безтурботний їздець", який вийшов на екрани в 1969 році. Цей фільм став культовим для покоління хіпі. У ньому також знімався Джек Ніколсон.

Пітер Фонда у фільмі "Безтурботний їздець" (фото: facebook.com/peterhenryfonda)

Цікаво, але у фільмі "Безтурботний їздець" Пітер Фонда був не тільки актором, але й брав участь у створенні сценарію до фільму, а також був продюсером картини.

"Золотий глобус" Фонда отримав за ролі в "Золото Улі" і "Пристрасть Ейн Ренд". За всю свою тривалу кар'єру актор знявся у понад 100 фільмах.

Пітер Фонда разом з Райаном Гослінгом (фото: facebook.com/peterhenryfonda)

Одні з найвідоміших фільмів з його участю - це "Примарний гонщик", "Дикі ангели", "Втеча з Лос-Анджелеса", "Проект Ларамі", "Поїзд на Юму", "Утікач", "Смертельна напад".

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