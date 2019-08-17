Умер легендарный голливудский актер: жизненный путь артиста

В США в возрасте 79 лет скончался известный голливудский актер и режиссер Питер Фонда. Больше всего он запомнился зрителям в культовом фильме "Беспечный ездок". Причина смерти - дыхательная недостаточность из-за рака легких. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Семья актера сообщила, что он умер в кругу своих близких в доме в Лос-Анжелесе.

Питер Фонда (фото: facebook.com/peterhenryfonda)

Стоит отметить, что Питер Фонда родился в 1940 году в семье актеров. Его отец был известным актером Бродвея и Голливуда. Его старшая сестра Джейн Фонда и дочь Бриджит Фонда также являются актрисами.

Питер Фонда (фото: facebook.com/peterhenryfonda)

Фонда был дважды лауреатом премии "Золотой глобус" и дважды номинировался на "Оскар". Самую большую популярность он получил после выхода фильма "Беспечный ездок", который вышел на экраны в 1969 году. Этот фильм стал культовым для поколения хиппи. В нем также снимался Джек Николсон.

Питер Фонда в фильме "Беспечный ездок" (фото: facebook.com/peterhenryfonda)

Интересно, но в фильме "Беспечный ездок" Питер Фонда был не только актером, но и принимал участие в создании сценария к фильму, а также был продюсером картины.

"Золотой глобус" Фонда получил за роли в "Золото Ули" и "Страсть Эйн Рэнд". За всю свою продолжительную карьеру актер снялся в более 100 фильмах.

Питер Фонда вместе с Райаном Гослингом (фото: facebook.com/peterhenryfonda)

Одни из самых известных фильмов с его участием - это "Призрачный гонщик", "Дикие ангелы", "Побег из Лос-Анджелеса", "Проект Ларами", "Поезд на Юму", "Беглец", "Смертельное нападение".

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