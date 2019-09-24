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У США помер творець "Сімпсонів": всі деталі смерті 54-річного генія

STYLERЖиття    24.09.2019 - 12:39
У США помер творець "Сімпсонів": всі деталі смерті 54-річного генія
Помер продюсер "Сімпсонів" (фото: pixabay.com)

Джоел Майкл Мендел спродюсував понад 200 епізодів "Сімпсонів"

У США раптово помер Джоел Майкл Мендел, один з творців найвідомішого мультсеріала ХХ століття - культових "Сімпсонів", володар чотирьох премій "Еммі". Продюсеру було всього 54 роки.

Про смерті продюсера "Сімпсонів" в Лос-Анджелесі повідомляє західне видання Variety. Причини смерті діяча анімаційної індустрії поки не разшлашаются.

Крім "Сімпсонів" Мендел також працював над відомим американським комедійним науково-фантастичним мультсеріалом "Рик і Морті".

У США помер творець &quot;Сімпсонів&quot;: всі деталі смерті 54-річного генія

Джоел Майкл Мендел (фото: hollywoodreporter.com)

"Всі ми в Adult Swim вражені раптовим виходом Майка Мендела", - сказано в заяві Adult Swim, яка показувала роботи продюсера.

Під керівництвом Джоела Майкла Мендела було випущено більше 200 серій "Симсонов", він чотири рази ставав володарем саме престижної телепремії в світі - "Еммі".

У США помер творець &quot;Сімпсонів&quot;: всі деталі смерті 54-річного генія

Кадр із т/с "Сімпсони"

Варто відзначити, що "Сімпсони" стали найтривалішим мультсеріалом в історії американського телебачення. А в 1998 році журнал Time назвав його найкращим серіалом XX століття.

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