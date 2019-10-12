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Улюбленець Тарантіно і Лінча: помер культовий американський актор

STYLERПерсони    12.10.2019 - 14:11
Улюбленець Тарантіно і Лінча: помер культовий американський актор
Актор Роберт Форстер помер (syfy.com)

Роберт Форстер помер у віці 78 років

11 жовтня в Лос-Анджелесі від раку мозку у віці 78 років помер американський актор Роберт Форстер. Про це повідомив Брайан Кренстон на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

Останньою роботою актора стала роль у фільмі "Ель Каміно", який є продовженням культового кримінального серіалу "У всі тяжкі". До речі, за трагічним збігом обставин, актор помер в день прем'єри даної картини.

До речі, Роберт Форстер ще будучи студентом в таємниці від батьків почав відвідувати драматичний гурток. В результаті йому вдалося отримати невелику роль в мюзиклі "Вестсайдська історія". Після цього було ще безліч епізодичних ролей і запрошень брати участь у бродвейських постановках.

Через 10 років актор отримав свою першу в кар'єрі головну роль. Він зіграв у картині "Каскадери", яка з успіхом пройшла також і в радянському прокаті. Далі були фільми, які мали великий комерційний успіх - "Чорна діра", "Алігатор", "Загін "Дельта".

Трохи пізніше актора помітив Квентін Тарантіно і Девід Лінч, у якого актор отримав роль в картині "Малхолланд драйв" та "Твін Пікс".

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