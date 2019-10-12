Улюбленець Тарантіно і Лінча: помер культовий американський актор

Актор Роберт Форстер помер (syfy.com)

Роберт Форстер помер у віці 78 років

11 жовтня в Лос-Анджелесі від раку мозку у віці 78 років помер американський актор Роберт Форстер. Про це повідомив Брайан Кренстон на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

Останньою роботою актора стала роль у фільмі "Ель Каміно", який є продовженням культового кримінального серіалу "У всі тяжкі". До речі, за трагічним збігом обставин, актор помер в день прем'єри даної картини.

До речі, Роберт Форстер ще будучи студентом в таємниці від батьків почав відвідувати драматичний гурток. В результаті йому вдалося отримати невелику роль в мюзиклі "Вестсайдська історія". Після цього було ще безліч епізодичних ролей і запрошень брати участь у бродвейських постановках.

i'm saddened today by the news that Robert Forster has passed away. A lovely man and a consummate actor. I met him on the movie Alligator (pic) 40 years ago, and then again on BB. I never forgot how kind and generous he was to a young kid just starting out in Hollywood. RIP Bob. pic.twitter.com/HtunD0Fx6g — Bryan Cranston (@BryanCranston) 12 жовтня 2019 р.

Через 10 років актор отримав свою першу в кар'єрі головну роль. Він зіграв у картині "Каскадери", яка з успіхом пройшла також і в радянському прокаті. Далі були фільми, які мали великий комерційний успіх - "Чорна діра", "Алігатор", "Загін "Дельта".

Трохи пізніше актора помітив Квентін Тарантіно і Девід Лінч, у якого актор отримав роль в картині "Малхолланд драйв" та "Твін Пікс".

Нагадаємо, що у США помер творець "Сімпсонів": усі деталі смерті 54-річного генія.