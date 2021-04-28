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Помер учасник першої місії на Місяць Майкл Коллінз: легендарний "забутий астронавт"

Новость на русском → США, Середа 28 квітня 2021 23:58
Помер учасник першої місії на Місяць Майкл Коллінз: легендарний "забутий астронавт" Фото: астронавт Майкл Коллінз під час симуляції в Космічному центрі Кеннеді перед місією на Місяць (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У США помер астронавт Майкл Коллінз у віці 90 років після тривалої боротьби онкологічним захворюванням. Пілот модуля космічного корабля "Аполлон-11", учасник легендарної місії на Місяць, першої в історії людства висадки, помер 28 квітня в оточенні членів родини.

Про це передає The Washington Post.

Коллінз зізнавався, що за 17 років роботи в якості льотчика-винищувача, льотчика-випробувача і космонавта, ніколи не відчував себе таким стурбованим і заціпенілим, як під час місії на Місяць 20 липня 1969 року при тригодинної подорожі посадкового модуля для возз'єднання з командним модулем "Аполлона-11".

У той час як інші члени екіпажу Ніл Армстронг і Едвін "Базз" Олдрін зробили гігантський стрибок для людства, він сам облетів місяць, підтримуючи роботу командного модуля і переглядаючи 117-сторінковий список непередбачених обставин, які підготував на випадок, якщо щось піде не так.

Так і вийшло, що ім'я містера Коллінза, який не ступав на поверхню місяця, після успішного повернення всієї команди на Землю не стало таким же широко відомим, як у випадку з Армстронгом і Олдріном. Майкл навіть називали "забутим астронавтом".

Помер учасник першої місії на Місяць Майкл Коллінз: легендарний &quot;забутий астронавт&quot;

Екіпаж "Аполлон-11" (зліва направо): Ніл Армстронг, Майкл Коллінз, Базз Олдрін (фото: NASA)

Після місії "Аполлон", коли Армстронг став затворником, а Олдрін боровся з алкоголізмом, Містер Коллінз процвітав поза увагою громадськості, і користувався глибокою повагою тих, хто розумів, в чому полягала його місія.

Коллінз народився в Римі в 1930 році в родині військового. Він був у космосі двічі: в1966 році на апараті "Джеміні-10" і 1969 році на "Аполлоні-11". Став першою людиною у світі, яка двічі виходила у відкритий космос.

Помер учасник першої місії на Місяць Майкл Коллінз: легендарний &quot;забутий астронавт&quot;

Майкл Коллінз (фото: twitter.com/AstroMCollins)

Також Майкл Коллінз став другим після командира "Аполлон-10" астронавта Джона Янга, хто сам облетів навколо Місяця.

Йому пропонували брати участь у місії "Аполлон-17" і знову відправитися до супутника, але він завершив кар'єру астронавта. Став засновником і директором Смітсонівського Національного музею авіації та космонавтики у Вашингтоні. Він був внесений до Залу слави астронавтів США і Міжнародний зал космічної слави, а також отримав Золоту медаль Конгресу серед інших нагород. Звільнився з резерву ВПС в 1982 році у званні генерал-майора.

Помер учасник першої місії на Місяць Майкл Коллінз: легендарний &quot;забутий астронавт&quot;

Майкл Коллінз стоїть перед сталевим каркасом Національного музею авіації та космонавтики в 1974 році. (фото: Doug Chevalier / The Washington Post)

Нагадаємо, у 2018 році помер четвертий за рахунком астронавт, що побував на Місяці - американець Алан Бін, член екіпажу "Аполлон-12".

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