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Помер відомий тренер і експерт каналу "Футбол" Сергій Морозов

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П'ятниця 22 жовтня 2021 10:15
Помер відомий тренер і експерт каналу "Футбол" Сергій Морозов Фото: Сергій Морозов помер (dynamo.kiev.ua)
Автор: Людмила Жукова

Помер відомий тренер і експерт каналу "Футбол" Сергій Морозов. Йому був 71 рік.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив директор телеканалів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов.

"Жахливі новини. Помер Сергій Морозов. Співчуття рідним і близьким", - написав Денисов.

Помер відомий тренер і експерт каналу &quot;Футбол&quot; Сергій МорозовСергій Морозов помер (фото: facebook.com/alexander.denisov1)

Причина смерті футболіста і тренера поки що не повідомляється.

Біографія Сергія Морозова

Сергій Морозов починав кар'єру як футболіст, він грав у молодіжній команді "Динамо". Також грав за вінницький "Локомотив", "Десну", "Шахтар" Кадіївка, ЦСКА Москва і Команду ГСВГ. Він провів 1 матч за збірну СРСР. У 1972 році у складі "Зорі" став чемпіоном СРСР.

Також тренував гравців ЦСКА Москва, Вінницьку "Ниву", Київського ЦСКА, "Борисфена"," Прикарпаття"," Ворскли "та Черкаського"Дніпра".

Останнім часом Морозов працював експертом на телеканалах "Футбол 1/2/3". Також він коментував матчі на каналі "Україна", з 2008 року.

Як ми раніше писали, пішов з життя колишній футболіст "Шахтаря"і " Динамо".

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