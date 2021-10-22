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Умер известный тренер и эксперт канала "Футбол" Сергей Морозов

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Пятница 22 октября 2021 10:15
Умер известный тренер и эксперт канала "Футбол" Сергей Морозов Фото: Сергей Морозов скончался (dynamo.kiev.ua)
Автор: Людмила Жукова

Умер известный тренер и эксперт канала "Футбол" Сергей Морозов. Ему был 71 год.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов.

"Ужасные новости. Умер Сергей Морозов. Соболезнования родным и близким", - написал Денисов.

Умер известный тренер и эксперт канала &quot;Футбол&quot; Сергей МорозовСергей Морозов умер (фото: facebook.com/alexander.denisov1)

Причина смерти футболиста и тренера пока что не сообщается.

Биография Сергея Морозрва

Сергей Морозов начинал карьеру как футболист, он играл в молодежной команде "Динамо". Также играл за винницкий "Локомотив", "Десну", "Шахтер" Кадиевка, ЦСКА Москва и Команду ГСВГ. Он провел 1 матч за сборную СССР. В 1972 году в составе "Зари" стал чемпионом СССР.

Также тренировал игроков ЦСКА Москва, винницкую "Ниву", киевского ЦСКА, "Борисфена", "Прикарпатья", "Ворсклы" и черкасского "Днепра".

В последнее время Морозов работал экспертом на телеканалах "Футбол 1/2/3". Также он комментировал матчи на канале "Украина", с 2008 года.

Как мы ранее писали, ушел из жизни бывший футболист "Шахтера" и "Динамо".

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