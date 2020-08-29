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Помер відомий голлівудський актор - зірка "Чорної пантери"

Субота 29 серпня 2020 09:45
Помер відомий голлівудський актор - зірка "Чорної пантери"
Зірка "Чорної пантери" Чедвік Боузман помер (фото: instagram.com/chadwickboseman)
Автор: Дарья Русина

Американський актор Чедвік Боузман, який зіграв головну роль у фільмі "Чорна Пантера", пішов з життя 28 серпня 2020 року у віці 43 років. Про це повідомляється на сторінці зірки у соцмережі Instagram.

Ще в 2016 році у Боузмана був діагностований рак товстої кишки III стадії, і останні 4 року він героїчно боровся з хворобою, однак стан тільки погіршувався і рак перейшов у IV стадію.

"Будучи справжнім бійцем, Чедвік витримав все це і подарував фільми, що так полюбилися . "Маршалл", "П'ятеро однієї крові", "Black Bottom Ма Рейні" і ще кілька картин - всі вони були зняті в проміжках між незліченними операціями і хіміотерапією. І це була честь для нього - дати життя королю Т'Чаллі у фільмі "Чорна пантера", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, що Чедвік Боузман народився 29 листопада у 1976 році недалеко від Блакитного хребта, в місті Андерсон. Його мати Кароліна працювала медсестрою, а його батько Лерой був бізнесменом.

Після закінчення школи Боузман вступив у Говардский університет, Вашингтон. А в 2013 році він почав активно зніматися у фільмах. У кінострічці "42" він виконав роль Джекі Робінсона. Також він був помічений в телесеріалах "Лінкольн-Хайтс" і "Невідомі особи". У фільмі "Кульове поранення" він виконав роль лейтенанта Семюєля Дрейка.

Помер відомий голлівудський актор - зірка &quot;Чорної пантери&quot;Зірка "Чорної пантери" Чедвік Боузман помер (фото: instagram.com/chadwickboseman)

Раніше у віці 98 років померла зірка фільму "Одинадцять друзів Оушена".

Ми також писали, що у Павла Павлика виявили саркому хребців у 2018 році. У червні хлопець відмовився від курсів хіміотерапії, так як агресивний рак не відступав. Незадовго до смерті хлопця перевели в хоспіс, де він помер 7 серпня.

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