Умер известный голливудский актер - звезда "Черной пантеры"

Звезда "Черной пантеры" Чедвик Боузман умер (фото: instagram.com/chadwickboseman)

Американский актер Чедвик Боузман, который сыграл главную роль в фильме "Черная Пантера", ушел из жизни 28 августа 2020 года в возрасте 43 лет. Об этом сообщается на странице звезды в соцсети Instagram.

Еще в 2016 году у Боузмана был диагностирован рак толстой кишки III стадии, и последние 4 года он героически боролся с болезнью, однако состояние только ухудшалось и рак перешел в IV стадию.

"Будучи настоящим бойцом, Чедвик выдержал всё это и подарил так полюбившиеся многим фильмы. "Маршалл", "Пятеро одной крови", "Black Bottom Ма Рейни" и еще несколько картин - все они были сняты в промежутках между бесчисленными операциями и химиотерапией. И это была честь для него - дать жизнь королю Т'Чалле в фильме "Черная пантера", - указано в сообщении.

Напомним, что Чедвик Боузман родился 29 ноября 1976 года недалеко от Голубого хребта, в городе Андерсон. Его мать Каролина работала медсестрой, а его отец Лерой был бизнесменом.

После окончания школы Боузман поступил в Говардский университет, Вашингтон. А в 2013 году он начал активно сниматься в фильмах. В киноленте "42" он исполнил роль Джеки Робинсона. Также он был замечен в телесериалах "Линкольн-Хайтс" и "Неизвестные лица". В фильме "Пулевое ранение" он исполнил роль лейтенанта Сэмюэля Дрейка.

Звезда "Черной пантеры" Чедвик Боузман умер (фото: instagram.com/chadwickboseman)

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