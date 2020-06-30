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Померла зірка фільму "Одинадцять друзів Оушена": усі подробиці

STYLERЖиття    30.06.2020 - 22:16
Померла зірка фільму "Одинадцять друзів Оушена": усі подробиці
Карл Райнер помер у віці 98 років (фото: pixabay.com)

У США помер американський актор Карл Райнер

Карл Райнер, який зіграв шахрая Сола Блума у фільмах "Одинадцять...", "Дванадцять..." і "Тринадцять друзів Оушена", помер у віці 98 років. Американський актор помер у себе вдома в Беверлі-Хіллз в оточенні сім'ї.

Райнер був не тільки актором, але і продюсером і сценаристом. Крім того, він також був переможцем Греммі і 9 разів отримував Еммі. Причина смерті Райнера не уточнюється. Про смерть актора повідомило видання TMZ.

Карл Райнер почав свою кар'єру ще в 50-х роках. При цьому тоді він знімався в мюзиклах на Бродвеї. Також він брав участь в декількох популярних телешоу.

Померла зірка фільму &quot;Одинадцять друзів Оушена&quot;: усі подробиці

Карл Райнер (фото: facebook.com/Carl Reiner fan club)

Сучасним глядачам Карл Райнер насамперед запам'ятався у фільмах про друзів Оушена. Також він брав участь в таких комедіях, як "Два з половиною чоловіки", знімався в якості запрошеної зірки в сіткомі "Красуні в Клівленді".

У віці 21 року Райнер одружився на Естель Лебост, яка була актрисою і співачкою. При цьому дружина була старша за нього на 8 років. Їх шлюб тривав майже 65 років – з 1943 по 2008 рік. Естель померла природною смертю у себе вдома 25 жовтня 2008 року у віці 94 років.

У Райнера є троє дітей: кінорежисер Роб Райнер (1947), письменниця Енні Райнер (1949) і художник Лукас Райнера (1960).

Нагадаємо, нещодавно помер легендарний український футбольний тренер Юрій Дячук-Ставицький.

Раніше помер відомий український поет і перекладач Василь Дробот.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новини України актерпреступления
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