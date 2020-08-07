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Помер син Віктора Павліка: забрав Господь ангела

П'ятниця 07 серпня 2020 10:52
Помер син Віктора Павліка: забрав Господь ангела
Віктор Павлік з молодшим сином Павлом (фото: facebook.com/vpavlik100)
Автор: Анна Шиканова

Син Віктора Павліка помер у хоспісі після двох років боротьби з онкологією

Син українського артиста Віктора Павліка помер 7 серпня. Хлопцеві було всього 21 рік і останні два роки він боровся з саркомою хребта.

Про смерть 21-річного Павла Павлика повідомила на своїй сторінці мама хлопця Лора Созаєва. Вона опублікувала відео з маленьким Павлом і написала: "Господь Забрав мого ангела".

Помер син Віктора Павліка

Про страшну хворобу Павла стало відомо в жовтні 2018 року. Лікарі молодому хлопцю поставили невтішний діагноз – саркома хребта. Віктор Павлік оголосив збір коштів для лікування сина за кордоном. Потрібна була величезна сума у 200 тисяч доларів. Сума була зібрана, Павлу провели операцію, але вона не принесла очікуваного результату.

Після майже двох років боротьби Павло заявив, що відмовляється від лікування деякими препаратами, щоб відновити імунітет. Він сподівався, що зможе самостійно подолати хворобу, але зазначив, що не збирається скористатися альтернативною медициною. Він пройшов 18 курсів хімієтерапії та курс променевої терапії.

У липні 2020 року Павло опинився в хоспісі, де продовжив своє лікування. Однак молодий організм не зміг подолати хворобу й у п'ятницю, 7 серпня, Павло Павлик помер в хоспісі.

Молода дружина Віктора Павлика Катерина Реп'яхова відреагувала на смерть пасинка.
Помер син Віктора Павліка: забрав Господь ангела

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що син Віктора Павліка відмовився від лікування і звернувся до однокласників.

А також розповідали про те, що Віктор Павлік звернувся до онкохворій синові Павлу після відмови лікуватися.

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