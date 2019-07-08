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Помер відомий голлівудський актор: йому було всього 20 років

STYLERЖиття    08.07.2019 - 08:37
Помер відомий голлівудський актор: йому було всього 20 років
Помер Камерон Бойс (фото: pixabay.com)

Камерон Бойс, незважаючи на юний вік, знявся в багатьох фільмах

Камерон Бойс, популярний голлівудський актор студії Disney помер в ніч на неділю, 7 липня. Представники родини знаменитості говорять, що він помер уві сні, пише The Sun.

Відомо, що Камерон останнім часом страждав від конвульсій, походження яких важко було встановити навіть медикам.

Помер відомий голлівудський актор: йому було всього 20 років

Камерон Бойс (фото: instagram.com/thecameronboyce)

"З важким серцем повідомляємо, що вранці ми втратили Камерона. Він помер уві сні внаслідок нападу", - повідомили близькі актора.

Дебют Камерона відбувся у віці 8 років - він знявся в кліпі рок-групи Panic! "At The Disco". Після цього протягом року встиг взяти участь відразу в декількох проектах, зокрема у фільмі жахів "Дзеркала", трилері "Орлине око".

Найбільшу популярність Бойс отримав виконуючи одну з ролей у телевізійному шоу "Джессі" на Disney Channel kids TV.

Також молодий актор знявся в комедії "Однокласники" разом з Адамом Сендлером.

Фінансовий стан молодого актора оцінювали в 5 млн доларів, а за його сторінкою в Instagram стежили 8,5 млн підписників.

Камерон Бойс (фото: instagram.com/thecameronboyce)

Раніше повідомлялося, що Жуан Жілберту, засновник музичного стилю в популярній музиці боса-нова, помер у Бразилії у віці 88 років.

До речі, нещодавно Юрій Шатунів потрапив у лікарню прямо перед концертом під час гастрольного туру по Росії. Екс-соліст групи "Ласковый май" був екстрено госпіталізований.

Нагадаємо, нещодавно трагічно загинув екс-учасник легендарного гурту "Песняры".

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