Помер відомий голлівудський актор: йому було всього 20 років

Помер Камерон Бойс (фото: pixabay.com)

Камерон Бойс, незважаючи на юний вік, знявся в багатьох фільмах

Камерон Бойс, популярний голлівудський актор студії Disney помер в ніч на неділю, 7 липня. Представники родини знаменитості говорять, що він помер уві сні, пише The Sun.

Відомо, що Камерон останнім часом страждав від конвульсій, походження яких важко було встановити навіть медикам.

Камерон Бойс (фото: instagram.com/thecameronboyce)

"З важким серцем повідомляємо, що вранці ми втратили Камерона. Він помер уві сні внаслідок нападу", - повідомили близькі актора.

Дебют Камерона відбувся у віці 8 років - він знявся в кліпі рок-групи Panic! "At The Disco". Після цього протягом року встиг взяти участь відразу в декількох проектах, зокрема у фільмі жахів "Дзеркала", трилері "Орлине око".

Найбільшу популярність Бойс отримав виконуючи одну з ролей у телевізійному шоу "Джессі" на Disney Channel kids TV.

Також молодий актор знявся в комедії "Однокласники" разом з Адамом Сендлером.

Фінансовий стан молодого актора оцінювали в 5 млн доларів, а за його сторінкою в Instagram стежили 8,5 млн підписників.

Камерон Бойс (фото: instagram.com/thecameronboyce)

Раніше повідомлялося, що Жуан Жілберту, засновник музичного стилю в популярній музиці боса-нова, помер у Бразилії у віці 88 років.

До речі, нещодавно Юрій Шатунів потрапив у лікарню прямо перед концертом під час гастрольного туру по Росії. Екс-соліст групи "Ласковый май" був екстрено госпіталізований.

Нагадаємо, нещодавно трагічно загинув екс-учасник легендарного гурту "Песняры".