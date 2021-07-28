Помер останній член ДКНС Бакланов

У Росії у віці 89 років помер останній член Державного комітету з надзвичайного стану (ДКНС) в СРСР Олег Бакланов. Він народився в Харкові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське агентство "ТАСС" .

Про смерть Бакланова повідомив глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін. Подробиці смерті першого заступника голови Ради оборони СРСР і міністра загального машинобудування СРСР не розголошуються.

"Сьогодні пішов з життя Олег Дмитрович Бакланов, який керував ракетно-космічною галуззю і очолював Міністерство загального машинобудування СРСР", - заявив Рогозін.

Бакланов був одним з восьми членів ДКНС - органу, який намагався зберегти СРСР шляхом відсторонення від влади президента Михайла Горбачова, дії якого учасники комітету розглядали як неконституційні. Бакланов був останнім з живих членів цієї структури.