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Зменшив розмір країни: Зеленський привітав українців з Днем Конституції

STYLERЖиття    28.06.2020 - 16:14
Зменшив розмір країни: Зеленський привітав українців з Днем Конституції
Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Зеленський під час привітання зменшив розмір України

Володимир Зеленський під час свого привітання з Днем Конституції зменшив розмір України на два регіони. У своїй промові президент прокоментував красу нашої країни та допустив помилку.

Глава держави зазначив, що знаходиться в Херсонській області і це прісний край. При цьому українцям дуже пощастило, що у нас таких 25.

"Знаєте, зараз я перебуваю на Херсонщині. Це чудовий і мальовничий край. І нам дуже пощастило, що в нашій країні таких 25", - заявив Зеленський.

Володимир Зеленський під час свого привітання з Днем Конституції України зменшив розмір (відео: YouTube)

Варто зазначити, що на території України 27 регіонів: 24 області, Автономна Республіка Крим та 2 міста зі спеціальним статусом - Київ і Севастополь.

Нагадаємо, що День Конституції України відзначається щорічно 28 червня з 1996 року. Тоді, 24 роки тому, Верховна Рада затвердила Основний Закон країни, який визначає права та свободи громадян.

Дане державне свято - офіційний вихідний день, а оскільки у цьому році воно випало на неділю, то українці будуть відпочивати і в понеділок, 29 червня.

Сьогодні українці можуть порадувати друзів і близьких зі святом віршами і тематичними СМС-ками, листівками і картинками. Styler підготував різноманітні вітання.

Раніше Зеленський підписав указ про нагородження діячів культури і спорту з нагоди Дня Конституції. Потапу надали звання заслуженого артиста, а Білик – орден.

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Автор: Styler

Теги Новини України КонституцияВолодимир Зеленський
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