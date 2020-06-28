Уменьшил размер страны: Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции

Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Зеленский во время поздравления уменьшил размер Украины

Владимир Зеленский во время своего поздравления с Днем Конституции уменьшил размер Украины на два региона. В своей речи президент прокомментировал красоту нашей страны и допустил ошибку.

Глава государства отметил, что находится в Херсонской области и это пресный край. При этом украинцам очень повезло, что у нас таких 25.

"Знаете, сейчас я нахожусь на Херсонщине. Это прекрасный и живописный край. И нам очень повезло, что в нашей стране таких 25", - заявил Зеленский.

Владимир Зеленский во время своего поздравления с Днем Конституции уменьшил размер Украины (видео: YouTube)

Стоит отметить, что на территории Украины 27 регионов: 24 области, Автономная Республика Крым и 2 города со специальным статусом - Киев и Севастополь.

Напомним, что День Конституции Украины отмечается ежегодно 28 июня с 1996 года. Тогда, 24 года назад, Верховная Рада утвердила Основной Закон страны, который определяет права и свободы граждан.

Данный государственный праздник - официальный выходной день, а так как в этом году он выпал на воскресенье, то украинцы будут также отдыхать и в понедельник, 29 июня.

Сегодня украинцы могут порадовать друзей и близких с праздником стихами и тематическими СМС-ками, открытками и картинками. Styler подготовил разнообразные поздравления.

Ранее Зеленский подписал указ о награждении деятелей культуры и спорта по случаю Дня Конституции. Потапу присвоили звание заслуженного артиста, а Билык – орден.

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Автор: Styler