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День Конституції України 2020: красиві листівки та привітання з важливим святом

STYLERЖиття    28.06.2020 - 06:21
День Конституції України 2020: красиві листівки та привітання з важливим святом
День Конституції України 2020 (фото: radiosvoboda.org)

28 червня українці святкують День Конституції - Основний Закон відзначає сьогодні своє 24-річчя

День Конституції України відзначають 28 червня щорічно, починаючи з 1996-го, коли народні депутати у Верховній Раді затвердили Основний Закон країни, що визначає права та свободи громадян. Це державне свято є офіційним вихідним днем, а через те, що в 2020 році він припадає на неділю, то відпочивати ми будемо також і в понеділок.

В День Конституції українці можуть порадувати близьких, колег і знайомих зі святом віршами й тематичними Смс-ками, яскравими листівками та картинками. Styler пропонує вам різноманітні варіанти та приклади таких привітань.

Привітання з Днем Конституції України, листівки, вірші та СМС

Щиро вітаю вас з державним святом - Днем Конституції України! Бажаю успіхів і плідної роботи на благо всього українського народу. Нехай це свято додасть сил і творчих здобутків заради процвітання нашої незалежної батьківщини. Слава Україні!

День Конституції України 2020: красиві листівки та привітання з важливим святом

Конституція Пилипа Орлика (Фото: uk.wikipedia.org)

У День Конституції ми - українці - святкуємо дату становлення нашої вільної та незалежної держави, яка постала з попелу. Нехай яскраве полум'я гордості за нашу країну ясно горить у серцях всіх нас та освітлює наш шлях.

День Конституції України 2020: красиві листівки та привітання з важливим святом

Сьогодні важливе свято для країни,
Ми Конституцію України оспівуємо,
Закони вивчаємо до глибини,
І права свої відмінно знаємо.

Всіх громадян з днем Конституції вітаємо,
Мирного та щасливого життя бажаємо,
Хай завжди процвітає країна,
Нехай у достатку живе кожна родина.

День Конституції України 2020: красиві листівки та привітання з важливим святом

Листівка з Днем Конституції України (Фото: amazingukraine.pro)

Дорогі брати і сестри, в День Конституції України прийміть найщиріші вітання. Бажаю, щоб права громадян нашої країни завжди були захищені, закони - дотримані, правосуддя здійснювалося завжди розсудливо, а ми - ніколи не переступали наш особистий закон.

День Конституції України 2020: красиві листівки та привітання з важливим святом

З Днем Конституції, українці! Хай мир і взаєморозуміння сприяють подальшій розбудові нашої державності, становленню достатку в кожній сім'ї. Зі святом вас!

День Конституції України 2020: красиві листівки та привітання з важливим святом

Я - українець. Є у мене право
На рідну мову й на свою державу,
На гордий прапор золотисто-синій,
На щастя жити у такій країні.

Я - українець. І моє це право
Любити землю горду й величаву,
Та дух свободи набирати в груди.
Я - українець. Був ним, є, і буду!

День Конституції України 2020: красиві листівки та привітання з важливим святом

Від щирого серця вітаю вас із Днем Конституції України. Від 1996 року українці отримали Основний закон, який гарантував їм права та свободи, наблизив нашу державу до країн з демократичними цінностями та остаточно закріпив незалежність нової європейської держави. Давайте разом формувати вільне, справедливе, солідарне суспільство, щоб Україна завжди була могутньою і багатою, нашої квітучою, чесною та гідною батьківщиною.

День Конституції України 2020: красиві листівки та привітання з важливим святом

Щиро вітаю вас з величним національним святом - Днем Конституції України! Нехай це визначна подія, коли наша країна отримала свій паспорт, наповнює нас життєдайною силою, натхненням, спонукає до новаторським ідеям, дарує сили для захисту батьківщини від усіх ворогів, надихає на звершення на благо українського народу! Слава Україні!

День Конституції України 2020: красиві листівки та привітання з важливим святом

Вітаю вас із Днем Конституції України й від щирого серця бажаю завжди пишатися своєю країною і пам'ятати про свої права, поважати закон і вірно розуміти трактування будь-якого правила. Нехай Конституція забезпечує повноцінне життя громадян та дає можливість кожному для самореалізації у житті!

День Конституції України 2020: красиві листівки та привітання з важливим святом

Раніше ми розповідали, як працюватимуть банки і пошта на День Конституції, а також публікували графіки.

Також ми писали про те, що в липні українців чекає рекордна кількість робочих днів.

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Автор: Володимир Костирін

Теги Новини України КонституцияпоздравлениеПраздники
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