Зеленський дав Потапу заслуженого артиста, а Білик - орден

Зеленський підписав указ про нагородження діячів культури і спорту з нагоди Дня Конституції
Володимир Зеленський присвоїв співакам Потапу і Арсену Мірзояну звання заслужених артистів України, а артисток Тіну Кароль та Ірину Білик нагородив орденом княгині Ольги III ступеня.
Такі укази глава держави підписав 27 червня. Про це передали в прес-службі президента.
Сьогодні Зеленський відзначив державних та громадських діячів, видатних особистостей науки, культури і спорту з нагоди завтрашнього свята День Конституції.
Укази про нагородження держнагородами були підписані "за значний особистий внесок у державне будівництво, зміцнення національної безпеки, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави та вагомі трудові досягнення".
Орденом князя Ярослава Мудрого III ступеня нагороджені
Орден "За заслуги" I ступеня отримав
Нагороджені орденом "За заслуги" III ступеня
Орденом княгині Ольги III ступеня нагороджені
звання "Народний артист України" присвоєно
звання "Заслужений артист України" дали
звання "Заслужений діяч мистецтв України" було присвоєно
Відзначили державними нагородами також голову правління громадської організації "Союз учасників бойових дій в АТО, ООС, добровольців і волонтерів "Побратими об'єднані" Ярослава Біласа (орден "За заслуги" ІІІ ступеня) та оперуповноваженого сектору Шевченківського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області, старшого лейтенанта поліції Дарвіна Потуданського (орден "За мужність" III ступеня, посмертно)
Нагороджені такі діячі спорту:
Віце-президент Національного олімпійського комітету України Валерій Борзов (орден князя Ярослава Мудрого IV ступеня), головний тренер штатної команди національної збірної команди України з плавання синхронного Світлала Саідова (орден княгині Ольги II ступеня), старший тренер-викладач спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву № 16 Ірина Пустовойт (звання "Заслужений працівник фізичної культури і спорту України")
"Крім того, нагороджені генеральний директор товариства "Інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко (орден князя Ярослава Мудрого V ступеня), ведуча телевізійної служби новин ТРК "Студія "1+1" Алла Мазур (орден княгині Ольги II ступеня) і головний продюсер телевізійної служби новин ТРК "Студія "1+1" Олена Несміян (орден" За заслуги "I ступеня, посмертно)", - йдеться в повідомленні
Нагадаємо, що раніше Зеленський відреагував на скандал з Третьяковою та назвав її торпедою.
Також повідомлялося, що нещодавно Олег Сенцов звернувся до президента Зеленського та пригрозив йому судом.
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Автор: Володимир Костирін