В Умані вандали пошкодили стелу українським воїнам, загиблим на Донбасі: нічого святого

В Умані вандали пошкодили стелу українським військовим - учасникам АТО, загиблим на Донбасі. Невідомі зламали прожектор для підсвічування Обеліску Слави, а також викрали кілька фотографій героїв.
Про інцидент поінформували на Facebook-сторінці виконкому Уманської міської ради.
Повідомляється, що черговий акт вандалізму в місті стався вночі в п'ятницю.
Так, зловмисники, крім пошкодження конструкції в пам'ять про бійців ЗСУ, вкрали також 3 фото загиблих захисників України.
Громадська організація "Сімей учасників АТО "Родина Героя" разом з відділом житлово-комунального господарства Уманської міськради направили за фактом кричущого інциденту заяви до місцевого відділу поліції ГУНП в Черкаській області щодо початку досудового розслідування.
"Уманчани! Вкотре закликаємо бути відповідальними жителями свого міста!" - йдеться у публікації
Також в мережі показали фото з місця події.
В Умані вандали пошкодили стелу загиблим на Донбасі бійцям АТО (фото: facebook.com/vykonkomumr)
У мережі гнівно відреагували на інцидент і обурюються через подібну витівку вандалів. Також звучать заклики встановити в місті більше відеокамер, щоб швидше знаходити зловмисників, а також попереджати подібні ексцеси.
Раніше повідомлялося, що нещодавно в Києві вандали осквернили пам'ятник воїнам, загиблим на Донбасі.
Також ми писали про те, що у Львові туристи розмалювали меморіал Героїв Небесної сотні.
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