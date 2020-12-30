У Києві вандали осквернили пам'ятник воякам, загиблим на Донбасі

У Києві невідомі облили зеленою фарбою пам'ятник українським військовим - учасникам Антитерористичної операції / операції Об'єднаних сил на Донбасі, загиблим у боротьбі з окупантами.
Кричущий інцидент стався вночі 30 грудня в Шевченківському районі столиці біля станції метро "Берестейська". Про це передали в міністерстві у справах ветеранів на сторінці в Facebook.
Подібний акт вандалізму обурив відомство.
"Мінветеранів засуджує злочинні дії щодо символів боротьби українців за незалежність та територіальну цілісність України, свої громадянські права та європейське майбутнє", - йдеться в публікації.
Також наголошується, що всі випадки наруги над пам'ятниками, обелісками і меморіалами повинні бути розслідувані, винуватці знайдені та покарані відповідно до законодавства.
Зазначимо, що подібні дії караються обмеженням або позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.
Комунальники вже очистили пам'ятник українським військовим від фарби.
У Києві вандали облили фарбою пам'ятник загиблим воїнам АТО (фото: aspi.com.ua)
Така витівка вандалів розлютила українців - в мережі в коментарях звучать заклики жорстко покарати винуватців, а деякі навіть закликають влаштувати самосуд.
Раніше повідомлялося, що студент, який опоганив алею Небесної Сотні, вибачився за витівку і заявив, що винний перед своєю країною.
Також ми писали про те, що нещодавно в Києві вандал повалив ханукальний світильник і похвалився відео.
Читайте РБК-Україна в Google News