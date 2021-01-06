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У Львові туристи розмалювали меморіал Героїв Небесної сотні: українці в гніві

Львів, Середа 06 січня 2021 21:44
У Львові туристи розмалювали меморіал Героїв Небесної сотні: українці в гніві
У Львові вандали розмалювали меморіал Героїв Небесної сотні (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Львові розмалювали фарбою Меморіал пам'яті Героїв Небесної сотні. Вандалів застали "на гарячому" правоохоронці, які саме в цей час проїжджали повз.

Інцидент стався о третій ранку в середу, 6 січня. Про це передали в прес-службі патрульної поліції Львівської області.

Вандалами виявилися жителі Києва - 20-річний молодик і 19-річна дівчина.

Повідомляється, що "копи" побачили, як молоді люди наносили графіті на підпірну стіну Меморіалу Небесної сотні.

Поруч із "художниками" також стояли балончики з фарбою.

Зазначається, що жителі столиці, які приїхали до Львова, не заперечували свого вчинку.

Вандалів затримали та доставили у Галицький відділ поліції. На них було складено протокол за ст. 152 (порушення благоустрою територій населених пунктів) КУпАП. Також повідомляється, що розмір штрафу буде визначено адміністративною комісією райадміністрації.

У Львові туристи розмалювали меморіал Героїв Небесної сотні: українці в гнівіУ Львові туристи розмалювали меморіал Героїв Небесної сотні: українці в гніві

У Львові вандали розмалювали Меморіал пам'яті Героїв Небесної сотні (фото: facebook.com/lvivpolice)

Подібні дії вандалів сильно розлютили мережу - у коментарях звучать заклики жорстко покарати порушників, які зважилися змалювати Монумент Героїв Небесної сотні.

  • Непогано було б це витерти їх мордами
  • Відрубати руки, щоб не повадно було
  • Чому не показують морди. Країна має знати своїх "героїв"
  • Треба нанести графіті на їх інтерфейс!
  • Бухі відморозки!
  • Штраф повинен бути таким, щоб вони більше ніколи в руки фарби не брали!

Раніше повідомлялося, що нещодавно в Києві вандали осквернили пам'ятник воїнам, загиблим на Донбасі.

Також ми писали про те, що восени студент, який опоганив алею Небесної Сотні, вибачився за витівку і заявив, що винний перед своєю країною.

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Новини України Життя ЛьвівпамятникНебесная сотнявандализм

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