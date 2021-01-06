У Львові туристи розмалювали меморіал Героїв Небесної сотні: українці в гніві

У Львові розмалювали фарбою Меморіал пам'яті Героїв Небесної сотні. Вандалів застали "на гарячому" правоохоронці, які саме в цей час проїжджали повз.
Інцидент стався о третій ранку в середу, 6 січня. Про це передали в прес-службі патрульної поліції Львівської області.
Вандалами виявилися жителі Києва - 20-річний молодик і 19-річна дівчина.
Повідомляється, що "копи" побачили, як молоді люди наносили графіті на підпірну стіну Меморіалу Небесної сотні.
Поруч із "художниками" також стояли балончики з фарбою.
Зазначається, що жителі столиці, які приїхали до Львова, не заперечували свого вчинку.
Вандалів затримали та доставили у Галицький відділ поліції. На них було складено протокол за ст. 152 (порушення благоустрою територій населених пунктів) КУпАП. Також повідомляється, що розмір штрафу буде визначено адміністративною комісією райадміністрації.
У Львові вандали розмалювали Меморіал пам'яті Героїв Небесної сотні (фото: facebook.com/lvivpolice)
Подібні дії вандалів сильно розлютили мережу - у коментарях звучать заклики жорстко покарати порушників, які зважилися змалювати Монумент Героїв Небесної сотні.
Раніше повідомлялося, що нещодавно в Києві вандали осквернили пам'ятник воїнам, загиблим на Донбасі.
Також ми писали про те, що восени студент, який опоганив алею Небесної Сотні, вибачився за витівку і заявив, що винний перед своєю країною.
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