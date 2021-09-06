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На святкування Рош ха-Шана в Умані прибули майже 28 000 хасидів

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Умань, Понеділок 06 вересня 2021 11:59
На святкування Рош ха-Шана в Умані прибули майже 28 000 хасидів Фото: хасиди в Умані (dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Станом на ранок 6 вересня на святкування Рош ха-Шана в Умані прибули 27 757 хасидів з десяти країн світу. З ними на місці проводять інформаційно-профілактичну роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що рятувальники цілодобово забезпечують безпеку поруч з меморіальним комплексом Цадика Нахмана.

Крім того, в місцях масового скупчення з хасидами проводять інформаційно-профілактичну роботу.

"Щоб ознайомити паломників з правилами пожежної безпеки та основними правилами життєдіяльності, фахівці ДСНС роздають спеціально розроблені пам'ятки з правилами безпеки англійською мовою, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що майже 200 нацгвардійців охоронятимуть порядок в Умані під час Рош ха-Шана.

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Умань Рош ха-Шана
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