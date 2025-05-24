Едят все, а зря! Украинцы покупают этот снек, но он реально вредит здоровью

Соленый арахис в баночках - это не только любимый перекус, но и скрытая угроза! Узнайте, почему этот популярный продукт может содержать опасные афлатоксины и избыток Омега-6, ставя под угрозу ваше здоровье.

В чем именно заключается опасность - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Арахис - любимый многими перекус, источник белка, полезных жиров и витаминов. Хрустящие соленые или сладкие орешки в баночках, которые так удобно брать с собой, стали неотъемлемой частью рациона миллионов украинцев.

Однако мало кто задумывается, что за этой привлекательной оболочкой может скрываться настоящая угроза для здоровья.

Речь идет об арахисе, продаваемом в баночках, который нередко содержит опасные афлатоксины и избыток Омега-6 жирных кислот, превращая полезный перекус в потенциальный яд.

Афлатоксины - невидимый враг

Наибольшую опасность для потребителей представляет невидимый враг - афлатоксины.

Это мощные микотоксины, вырабатываемые некоторыми видами плесневых грибков (в частности, Aspergillus flavus и Aspergillus parasiticus), которые могут развиваться на арахисе, особенно при неправильном хранении в условиях высокой влажности и температуры.

Афлатоксины являются одними из самых сильных природных канцерогенов. Их опасность заключается в том, что они:

Накапливаются в организме

Афлатоксины не разрушаются при обычной термической обработке (жарке, варке) и со временем накапливаются в организме, особенно в печени.

Вызывают рак печени:

Доказано, что длительное воздействие афлатоксинов значительно повышает риск развития рака печени - одного из самых агрессивных видов онкологических заболеваний.

Подавляют иммунитет

Эти токсины ослабляют иммунную систему, делая организм более уязвимым к инфекциям.

Вызывают цирроз печени и другие поражения органов

Кроме рака, афлатоксины могут приводить к необратимым поражениям печени (циррозу), почек и других внутренних органов.

Не имеют вкуса или запаха

В отличие от видимой плесени, афлатоксины не имеют ни цвета, ни запаха, ни вкуса. Это делает их особенно коварными, ведь потребитель не может обнаружить их без лабораторных исследований.

В Украине, как и во многих странах, существуют предельно допустимые нормы содержания афлатоксинов в продуктах питания.

Однако реалии рынка показывают, что не все производители придерживаются этих норм, особенно при закупке дешевого сырья или нарушении условий хранения.

Арахис, поставляемый из стран с влажным климатом, где условия для роста грибков идеальны, находится в зоне особого риска.

Избыток Омега-6

Кроме афлатоксинов, арахис, особенно жареный в большом количестве масла и приправленный специями, часто содержит избыток Омега-6 жирных кислот.

Сами по себе Омега-6 являются незаменимыми и необходимыми для организма. Проблема возникает, когда нарушается баланс между Омега-6 и Омега-3 жирными кислотами.

Идеальное соотношение Омега-6 к Омега-3 составляет примерно 1:1 или 4:1. В современном же рационе среднестатистического человека это соотношение может достигать 15:1 или даже 20:1.