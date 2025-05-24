Їдять усі, а дарма! Українці купують цей снек, але він реально шкодить здоров’ю

Солоний арахіс у баночках - це не лише улюблений перекус, а й прихована загроза! Дізнайтеся, чому цей популярний продукт може містити небезпечні афлатоксини та надлишок Омега-6, ставлячи під загрозу ваше здоров'я.

В чому саме полягає небезпека - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Арахіс - улюблений багатьма перекус, джерело білка, корисних жирів та вітамінів. Хрусткі солоні або солодкі горішки у баночках, які так зручно брати з собою, стали невід'ємною частиною раціону мільйонів українців.

Проте мало хто замислюється, що за цією привабливою оболонкою може ховатися справжня загроза для здоров'я.

Мова йде про арахіс, що продається у баночках, який нерідко містить небезпечні афлатоксини та надлишок Омега-6 жирних кислот, перетворюючи корисний перекус на потенційну отруту.

Афлатоксини - невидимий ворог

Найбільшу небезпеку для споживачів становить невидимий ворог - афлатоксини.

Це потужні мікотоксини, що виробляються деякими видами цвілевих грибків (зокрема, Aspergillus flavus та Aspergillus parasiticus), які можуть розвиватися на арахісі, особливо при неправильному зберіганні в умовах високої вологості та температури.

Афлатоксини є одними з найсильніших природних канцерогенів. Їхня небезпека полягає в тому, що вони:

Накопичуються в організмі

Афлатоксини не руйнуються при звичайній термічній обробці (смаженні, варінні) і з часом накопичуються в організмі, особливо в печінці.

Викликають рак печінки:

Доведено, що тривалий вплив афлатоксинів значно підвищує ризик розвитку раку печінки - одного з найагресивніших видів онкологічних захворювань.

Пригнічують імунітет

Ці токсини послаблюють імунну систему, роблячи організм більш вразливим до інфекцій.

Спричиняють цироз печінки та інші ураження органів

Крім раку, афлатоксини можуть призводити до незворотних уражень печінки (цирозу), нирок та інших внутрішніх органів.

Не мають смаку чи запаху

На відміну від видимої плісняви, афлатоксини не мають ні кольору, ні запаху, ні смаку. Це робить їх особливо підступними, адже споживач не може виявити їх без лабораторних досліджень.

В Україні, як і в багатьох країнах, існують гранично допустимі норми вмісту афлатоксинів у продуктах харчування.

Однак реалії ринку показують, що не всі виробники дотримуються цих норм, особливо при закупівлі дешевої сировини або порушенні умов зберігання.

Арахіс, що поставляється з країн з вологим кліматом, де умови для росту грибків ідеальні, знаходиться в зоні особливого ризику.

Надлишок Омега-6

Окрім афлатоксинів, арахіс, особливо смажений у великій кількості олії та приправлений спеціями, часто містить надлишок Омега-6 жирних кислот.

Самі по собі Омега-6 є незамінними та необхідними для організму. Проблема виникає, коли порушується баланс між Омега-6 та Омега-3 жирними кислотами.

Ідеальне співвідношення Омега-6 до Омега-3 становить приблизно 1:1 або 4:1. У сучасному ж раціоні середньостатистичної людини це співвідношення може сягати 15:1 або навіть 20:1.