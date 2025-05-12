Вся правда о вафлях "Артек", которую от нас скрывали

Вафли "Артек" - знакомое с детства лакомство, которое многие воспринимают как безобидную сладкую привычку. Однако за привлекательной хрустящей текстурой и шоколадным вкусом кроется немало фактов, которые вызывают беспокойство у диетологов.

Почему эти сладости совсем нельзя назвать полезными - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Чем опасны вафли "Артек"

Если вы до сих пор считаете "Артек" просто вкусным перекусом, пришло время узнать всю правду, которую от вас скрывали.

Взглянув на этикетку, можно увидеть перечень ингредиентов, который редко вызывает подозрение у рядового потребителя. Однако именно здесь кроется опасность. В составе традиционных вафель "Артек" часто содержатся:

гидрогенизированные растительные жиры - трансжиры , повышающие риск сердечно-сосудистых заболеваний;

, повышающие риск сердечно-сосудистых заболеваний; высокое содержание сахара, в 50% продукта может составлять именно сахар;

пальмовое масло, которое считают одной из причин повышения "плохого" холестерина;

ароматизаторы и эмульгаторы, которые создают иллюзию "настоящего" вкуса, но не несут никакой пользы.

Почему нельзя постоянно есть вафли

Постоянное употребление вафель типа "Артек" может стать одной из причин набора лишнего веса, инсулинорезистентности и даже развития сахарного диабета 2 типа. Одни лишь несколько вафель в день могут превысить допустимую норму добавленного сахара,

Дети - главная целевая аудитория этого продукта. Но именно для них такая еда может стать причиной развития пищевых зависимостей, снижения концентрации внимания, гиперактивности и проблем с обменом веществ. В то же время упаковка и реклама вафель подают их как легкий перекус, создавая ложное впечатление об их безопасности.

Если хочется сладкого, вам лучше выбирать натуральные продукты: фрукты, орехи, домашнюю выпечку без вредных жиров и уменьшенным содержанием сахара.