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Гора шоколадного печенья за 33 гривны. Держите быстрый рецепт

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Четверг 13 июля 2023 18:03
Гора шоколадного печенья за 33 гривны. Держите быстрый рецепт Как приготовить шоколадное печенье (коллаж: Styler)
Автор: Наталия Коваль

Бюджетное шоколадное печенье точно покорит вас своим вкусом. А ваша семья будет просить готовить его снова и снова.

Рецептом поделилась фудблогер Наталья Жук в своем Instagram.

Ингредиенты

Чтобы приготовить печенье за копейки вам понадобятся:

  • яйцо - 1 шт.
  • сахар - 100 г
  • ванильный сахар
  • соль
  • растительное масло - 70 мл
  • вода - 50 мл
  • муки - 250 г
  • какао - 20 г
  • разрыхлитель - 8 г
  • сахарная пудра

Как готовить

Сначала нужно в миску вбить яйцо, добавить сахар, ваниль и щепотку соли. Затем добавить растительное масло и воду, перемешать.

После этого нужно просеять муку, добавить какао-порошок и разрыхлитель. Замесите тесто. Затем разделить его на части и сформовать шарики, обвалять в сахарной пудре и положить на противень. Также можно присыпать пудрой печенье для красоты.

Затем поставить печенье в духовку и выпекать 10-15 минут при температуре 180 градусов. Приятного аппетита!

По словам автора рецепта, это количество печенья обойдется вам в 33 гривны.

Раньше мы писали о том, как приготовить черничный чизкейк.

Также читайте, как приготовить вкуснейшее печенье "ушки".

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