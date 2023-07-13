Гора шоколадного печенья за 33 гривны. Держите быстрый рецепт

Бюджетное шоколадное печенье точно покорит вас своим вкусом. А ваша семья будет просить готовить его снова и снова.

Ингредиенты

Чтобы приготовить печенье за копейки вам понадобятся:

яйцо - 1 шт.

сахар - 100 г

ванильный сахар

соль

растительное масло - 70 мл

вода - 50 мл

муки - 250 г

какао - 20 г

разрыхлитель - 8 г

сахарная пудра

Как готовить

Сначала нужно в миску вбить яйцо, добавить сахар, ваниль и щепотку соли. Затем добавить растительное масло и воду, перемешать.

После этого нужно просеять муку, добавить какао-порошок и разрыхлитель. Замесите тесто. Затем разделить его на части и сформовать шарики, обвалять в сахарной пудре и положить на противень. Также можно присыпать пудрой печенье для красоты.

Затем поставить печенье в духовку и выпекать 10-15 минут при температуре 180 градусов. Приятного аппетита!

По словам автора рецепта, это количество печенья обойдется вам в 33 гривны.