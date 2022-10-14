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В Украине взлетели цены на сыры и колбасы: ценники меняют все чаще

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Пятница 14 октября 2022 14:06
В Украине взлетели цены на сыры и колбасы: ценники меняют все чаще Фото: В Украине подорожали сыры и колбасы (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В октябре в Украине подорожали сыры и колбасы. По сравнению с сентябрем ценники стали выше в среднем на 15-20 гривен за килограмм.

Об этом сообщает AgroReview со ссылкой на данные портала "Минфин".

Отмечается, что ценники на сыры и колбасы сейчас обновляются каждые несколько недель и эти продукты начали расти в цене вместе со всеми остальными.

Твердый сыр голландский ЗвениГора в октябре стоит 379,60 за один килограмм и за две недели он существенно подорожал - на 20 гривен.

Самые низкие цены на такой сыр - в сети супермаркетов Метро и Ашан. Упаковка в 250 г обойдется уже почти в 130 гривен. Подорожал также сыр Комо - с 311, 26 за килограмм до 341,95 за килограмм.

Кроме того, торговые сети начали поднимать цены на колбасу. В условиях войны, колбасные изделия пользуются спросом у украинцев.

В Украине взлетели цены на сыры и колбасы: ценники меняют все чащеСырокопченая колбаса Брауншвейгская выросла в цене в среднем на 40 гривен - с 553,86 гривны за килограмм до 595,78 гривны за килограмм. За упаковку в 375 г теперь придется заплатить 229,91 гривну, еще в сентябре такая упаковка стоила около 160 гривен.

Варено-копченая колбаса салями теперь стоит от 70,72 за упаковку в 460 г. А за один килограмм такой колбасы придется заплатить 179,69 гривны.

В Украине взлетели цены на сыры и колбасы: ценники меняют все чащеИзменения коснулись также и цен на вареную колбасу. Килограмм докторской теперь стоит 282 гривны, в сентябре цена была - 259,07 за килограмм. Упаковка в 400 г обойдется в среднем 102,26 гривны.

Колбаса варенная в супермаркетах Ашан стоит теперь 211-213 гривен за килограмм, в сентябре цена колебалась от 195 -200 гривен за килограмм.

В Украине взлетели цены на сыры и колбасы: ценники меняют все чаще

Кстати, ранее мы рассказывали о том, почему взлетели в цене яйца и что говорят эксперты.

А также мы писали о том, какие еще продукты в Украине подорожали за последний месяц.

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