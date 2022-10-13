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Яйца, сало, мясо: что больше всего подорожало в Украине за последний месяц

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Украина, Четверг 13 октября 2022 10:56
Яйца, сало, мясо: что больше всего подорожало в Украине за последний месяц Фото: Госстат обнародовал данные о средних ценах на продукты в сентябре 2022 года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в сентябре 2022 года. Большое всего подорожали яйца, сало и свинина, в то же время сильно подешевели овощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайте Госстата.

По данным статистического ведомства, по сравнению с августом 2022 года яйца подорожали на 23,0% до 35,1 гривен за десяток, сало на 13,4% до 149,7 гривен за килограмм, свинина на 7,5% до 164,3 гривен за килограмм, яблоки на 7,1% до 18,3 гривен за килограмм, рис на 4,3% до 58,5 гривен за килограмм, сахар на 4,1% до 35,6 гривен за килограмм.

В то же время капуста подешевела 39,7% до 18,6 гривен за килограмм, свекла подешевела на 33,3% до 13,6 гривен за килограмм, картофель на 20,1% до 10,8 гривен за килограмм, морковь на 18,5% до 23,0 гривен за килограмм.

Кроме того, крупа гречневая подешевела на 6,5% до 89,8 гривен за килограмм.

Яйца, сало, мясо: что больше всего подорожало в Украине за последний месяц

Напомним, правительство ожидает, что инфляция в Украине составит 30,1% в 2022 году и 30% в 2023 году.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Госстата, за 2021 год больше всего подорожали овощи, подсолнечное масло и сахар.

Напомним, по данным Госстата, за 2020 год больше всего подорожал сахар - на 46,2%, гречневая крупа - на 34,8%, яйца - на 30,4%, подсолнечное масло - на 22,2%.

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Государственная служба статистики Цены на продукты
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