Барі Алібасов отямився: опубліковані перші фото

Барі Алібасов (фото: facebook com/alibasovbari)

З'явилися фотографії Барі Алібасова, який вийшов з коми

Барі Алібасов, про смерть якого за останній тиждень час від часу повідомляли ЗМІ, вийшов з медикаментозної коми, в яку лікарі ввели його спеціально, щоб стабілізувати стан продюсера. Про це повідомляє його син Барі-Алібасов молодший, передають росЗМІ.

Нагадаємо, тиждень тому Барі Алібасова екстрено госпиталізували з сильним хімічним опіком стравоходу і шлунка. Продюсер "На-На" випадково випив рідину для промивання труб, переплутавши пляшку із засобом з пляшкою з питним йогуртом.

Після чого шоумен 6 червня зустрів свій 72-й день народження в московській лікарні Скліфасовського в стані коми. Всі ЗМІ трубили про те, що продюсеру з кожним днем все гірше.

Але всупереч всім повідомленнями та завдяки молитвам близьких Барі Карімович прокинувся у вівторок, 11 червня. Він усміхається і робить селфі з сином.

Барі Алібасов вийшов з коми (фото: росСМИ)

Відзначимо, що поки він не може розмовляти і навіть не пам'ятає, що він Барі Алібасов.

"Поки він не може говорити і зовсім нічого не пам'ятає. В тому числі і те, що він Барі Алібасов. Сподіваюся, найближчим часом він прийде в себе", - розповів Алібасов-молодший.

Барі Алібасов вийшов з коми (фото: росСМИ)

Повідомляється також, що залишається ризик внутрішньої кровотечі після сходження струпа на місцях опіків, що може призвести до сумного результату.

"Сказати що цього ризику "нема", можна буде тільки через кілька днів", - підсумував син Алібасова.

Барі Алібасов вийшов з коми (фото: росСМИ)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що син Барі Алібасова розповів про стан свого батька. Він зізнався, що у продюсера виникли серйозні ускладнення після отруєння і це може мати дуже сумні наслідки.

А також ми розповідали про те, що колеги Барі Алібасова не вірять у випадкове отруєння і сподіваються, що слідство розбереться в тому, звідки взявся очищувач для труб на кухні в офісі.

Ми також писали про те, що Ада Роговцева потрапила в лікарню, чим серйозно налякала українців.