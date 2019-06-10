Барі Алібасов при смерті: син продюсера повідомив сумну звістку

Барі Алібасов досі у лікарні (фото: instagram.com/alibasov_nana)

Стало відомо про ускладнення у Барі Алібасова

Барі Алібасов при смерті. Про це повідомив 33-річний син продюсера Барі Алібасов-молодший. За словами чоловіка, у його батька виникли серйозні ускладнення після отруєння рідиною для прочищення труб.

У коментарі виданню "Комсомольская правда" він сказав, що його 72-річний батько вже кілька днів перебуває в медикаментозному сні. Це, за словами лікарів, необхідно для відновлення організму. І хоча у Алібасова-старшого нібито немає проблем з дихальними шляхами і шлунком, зате днями з'явилася нова проблема - виникли складності з загоєнням кишечника

Причина цього, каже син продюсера, в тому, що один із опіків у його батька заростає неправильно. Якщо так піде і далі, то кишечник може закупоритися.

Барі Алібасов знаходиться без свідомості (фото: wikipedia.org)

На сьогоднішній день стан Барі Алібасова стабільно важкий. У той же час російські лікарі запевняють, що в даний момент загрози життю продюсеру немає.

Нагадаємо, композитор і продюсер груп "Інтеграл" і "На-На" Барі Алібасовв був екстрено доставлений в лікарню у важкому стані 4 червня. Шоумен нібито випадково випив засіб для чищення труб "Крот", тому що воно було в стаканчику і Барі подумав, що це сік.

Барі Алібасов досі у лікарні (фото: instagram.com/alibasov_nana)

Раніше ми писали про те, що колеги Алібасова по музичному цеху заявили, що не вірять у випадкове отруєння.