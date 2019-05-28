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Потрапила до лікарні: Ада Роговцева всерйоз налякала українців

STYLERПерсони    28.05.2019 - 17:24
Потрапила до лікарні: Ада Роговцева всерйоз налякала українців
Фото: колаж РБК-Україна

Ада Роговцева відчуває себе добре, запевнила лікарка Ольга Голубовська

Ада Роговцева потрапила до лікарні, але здоров'ю легендарної української актриси театру і кіно нічого не загрожує. Про це повідомила заслужений лікар України, професорка Ольга Голубовська на своїй Facebook-сторінці.

Також медик закликала українців не хвилюватися у зв'язку з інформацією про знаходження Героя України в лікувальному закладі.

Вона опублікувала фото разом із Роговцевою, однак пізніше видалила пост в мережі.

Потрапила до лікарні: Ада Роговцева всерйоз налякала українців

Потрапила до лікарні: Ада Роговцева всерйоз налякала українцівАда Роговцева і Ольга Голубовська (фото: скрін)

Іншої інформації про стан здоров'я знаменитої 81-річної актриси, яка входить до переліку найвідоміших жінок давньої і сучасної України, вона не надала.

Треба сказати, що українців не на жарт схвилювало це повідомлення. Величезна кількість користувачів мережі пишуть теплі слова підтримки і бажають Роговцевій міцного козацького здоров'я.

Потрапила до лікарні: Ада Роговцева всерйоз налякала українців

Ада Роговцева і Ольга Голубовська (фото: скрін)

  • Дай Боже здоров'я!
  • Ада Миколаївна, обов'язково одужуйте. Довгих років життя вам бажаю!
  • Якнайшвидшого одужання вам, пані Ада, довгих років життя та Божого благословення!
  • Дорога наша патріотка України, одужання вам, активного творчого життя. Ми вас дуже любимо і вашу творчість!
  • Здоров'я та міцності духа! Дуже люблю цю чудову актрису.
  • Дай Бог вам здоров'я і швидше одужуйте! Ви наша гордість, талановита актриса, справжня українка, яка щиро і вірно любить свою землю, незважаючи на вік їздила і підтримувала наших дітей на фронті і за це й повагу і вдячність. Дуже сподіваюся, що ще вас побачимо на нових виставах, у нових українських фільмах;
  • Ви сильна, все буде добре, не здавайтесь і одужуйте, довгих років життя, божого благословення!
  • Одужуйте швидше, ви дуже потрібні і важливі для всіх нас...
  • Справжня патріотка, дуже мудра жінка, чудова актриса! Здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я!
  • Просимо Бога про зцілення. Неймовірна людина. Здоров'я і щастя їй!
  • Сподіваюся на швидке одужання!... Була неодноразово на ваших прем'єрних виставах, і на звичайних - ви геніальні і неперевершені в своєму мистецтві!

Зазначимо, що в 2016 році Ада Роговцева підхопила запалення легенів, а лікарі в Дніпрі підняли її на ноги буквально за п'ять днів.

Нагадаємо, раніше легендарна актриса Ада Роговцева розповіла, чому підтримує військових на Донбасі і продовжує їздити в зону АТО.

Як раніше писав Styler, Ада Роговцева висловилася з приводу гастролей українських зірок в РФ.

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