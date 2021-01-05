"Виїзд" Уляни Супрун до США підірвав мережу: вона зробила все, що могла

Уляна Супрун, за інформацією ЗМІ, залишила Україну й полетіла в США. І хоча такі дані не є достовірними на 100%, українці вже "підірвали" соцмережі імовірним "прощанням" з ексчиновницею від МОЗ.
Так, за даними strana.ua, Супрун полетіла в США після Нового року. Ресурс посилається на директора Українсько-американського бюро захисту прав людини Семена Глузмана. Він стверджує, що колишня в. о. міністра охорони здоров'я вже не в Україні, але достовірно невідомо - вона покинула її назавжди чи тільки на час.
При цьому в Держприкордонслужбі кажуть, що Супрун з України за станом на 4 січня ще не вилітала.
Цікаво, що деякі українці сприйняли виїзд Супрун з країни, як гарну новину.
Водночас багато хто шкодує про ймовірний виїзд екс в.о. міністра охорони здоров'я, кажучи, що вона зробила все, що могла.
Нагадаємо, що Уляна Супрун в перший день нового 2021 року написала прощальний пост у Facebook, давши українцям останню пораду слідувати здоровому глузду.
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