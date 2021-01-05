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"Виїзд" Уляни Супрун до США підірвав мережу: вона зробила все, що могла

Вівторок 05 січня 2021 08:13
"Виїзд" Уляни Супрун до США підірвав мережу: вона зробила все, що могла
Уляна Супрун (фото: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Уляна Супрун, за інформацією ЗМІ, залишила Україну й полетіла в США. І хоча такі дані не є достовірними на 100%, українці вже "підірвали" соцмережі імовірним "прощанням" з ексчиновницею від МОЗ.

Так, за даними strana.ua, Супрун полетіла в США після Нового року. Ресурс посилається на директора Українсько-американського бюро захисту прав людини Семена Глузмана. Він стверджує, що колишня в. о. міністра охорони здоров'я вже не в Україні, але достовірно невідомо - вона покинула її назавжди чи тільки на час.

При цьому в Держприкордонслужбі кажуть, що Супрун з України за станом на 4 січня ще не вилітала.

Цікаво, що деякі українці сприйняли виїзд Супрун з країни, як гарну новину.

  • "Щасливої дороги!
  • Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить
  • Хотіла зламати систему, виявилось неможливим, звикли до неї чухрукінці...
  • А миллиарды кто вернет, которые зависли за границей, а медприпараты не поступили в Украину. Ее место в тюрьме Украины".

Водночас багато хто шкодує про ймовірний виїзд екс в.о. міністра охорони здоров'я, кажучи, що вона зробила все, що могла.

  • "Шкода... Справжній, професіональний, неодноразово дипломований лікар, чудовий міністр... А не "отето все", зараз в Кабміні сидять, плагіатори бездарні... Сумно... Дякую Вам, Пані Уляно, принаймні Ви спробували! Хай Вам щастить, Ви чудова! З повагою.
  • Очень жаль, остались одни клоуны.
  • Молодець! Вона зробила все що змогла, але не все, що хотіла.
  • Можливо, людина й виконала своє завдання, а на більше не спроможна. І оці бани якоюсь дівчиною Стерненка теж дуже дивно, і не личить посадовій особі такого рівня... Такі сумні думки".

Нагадаємо, що Уляна Супрун в перший день нового 2021 року написала прощальний пост у Facebook, давши українцям останню пораду слідувати здоровому глузду.

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