Уляна Супрун розповіла, що потрібно зробити у 2021 році: збережіть цей список

Уляна Супрун (фото: РБК-Україна)

Колишня виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Сурпун склала список справ, які обов'язково треба зробити у 2021 році, аби мати міцне здоров'я. Ексчиновниця вирішила приєднатися для створення резолюцій на новий період, але підкреслила, що цілі повинні бути досяжними, а зусилля регулярними.

Поради на 2021 рік Уляна Супрун опублікувала на своєму сайті.

Експерт рекомендує змінювати образ життя, але потроху. Аби правильно харчуватися, зробіть звичкою вживати щодня хоча б одне яблуко чи інший фрукт. Аби регулярно займатися спортом, робіть зранку або ввечері хоча б одну фізичну вправу. І головне, не карати себе, якщо не вдалося з першого разу прищепити гарну звичку. Також спеціаліст додала список головних резолюцій для здоров'я не лише на 2021 рік, а на усе життя.

Добре харчуйтеся

Це вже справжня мантра здорового способу життя. Загалом збалансований раціон потрібен для запобігання хронічним хворобам і відхиленню індексу маси тіла в той чи інший бік від здорового, та для підтримки балансу мікроорганізмів кишківника. Нам потрібні жири, білки, вуглеводи, харчові волокна (клітковина) і рідина. Якщо щось із цього надовго виключити раціон буде нездоровий. Потрібно все, але збалансовано.

Спіть вдосталь

Без достатнього сну далеко не поїдеш. Для більшості здорових людей потрібно спати по 7-9 годин щодня. Брак сну загрожує отримати хронічні хвороби, зокрема деменцію чи серцево-судинні хвороби, набрати зайву вагу, мати проблеми з тривожністю та багато іншого негативу. І це не кажучи вже про загальну втому й зіпсований на весь день настрій. Поважайте свій сон і завжди знаходьте час для нього!

Будьте фізично активними

Будь-яка фізична активність краща, ніж її відсутність! Нехай це стане вашим щоденним правилом. Науковці стверджують, що немає таких перешкод, які можуть зупинити вас бути рухливими. Чи то 10 хвилинна руханка в обідню перерву, чи підйом сходами замість ліфта — важливо все! Треба лише активність, яка відповідає вашим можливостям, та не зупинятися.

Вакцинуйтеся

Наука має однозначну відповідь щодо того, чи варто вакцинуватися. Так, обов’язково варто. А тут можна почитати аргументовані відповіді на найбільш поширені закиди в сторону вакцин.

Дбайте про ментальне здоров’я

Здорова людина — це також ментально здорова людина. Якщо відчуваєте, що втрачаєте рівновагу та багато стресуєте — не ігноруйте ці відчуття, а поділіться своїми переживаннями для початку з близькою вам людиною. Запобігання проблемам з ментальним здоров’ям починається з їхнього кращого розуміння.

Розвивайте критичне мислення

Як міцний прес або біцепс, критичне мислення потрібно тренувати. На допомогу прийде освіта, спілкування з цікавими й розумними людьми, новий досвід.

Нагадаємо, що раніше Уляна Супрун розповіла, як правильно боротися з похміллям.

Раніше Супрун розвіяла міф про те, що активоване вугілля рятує від сп'яніння.