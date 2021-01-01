Уляна Супрун попрощалася з українцями: як так?!

Уляна Супрун, яка протягом багатьох років давала нам у соцмережах цінні поради і руйнувала медичні міфи, попрощалася з українцями. Колишня в. о. голови МОЗ опублікувала останній пост.
Так на своїй сторінці в Facebook вона побажала всім здорового глузду і дала останню пораду.
"У перший день нового року публікую на своїй facebook-сторінці останній пост. І хочу дати вам останню пораду. Українці - непереможні. Конфліктуйте і не робіть компромісів зі злом. Думайте про суспільство і країну, а не тільки про себе. Приймайте рішення так, як ніби цього більше ні від кого чекати. Візьміть відповідальність за все, що відбувається навколо, і не чекайте, що це зробить хтось інший", - написала Супрун.
Далі вона додала постскриптум, вселивши надію, що ще повернеться.
"P. S. Якщо маєш сміливість прощатися, завжди будеш тримати надію до побачення", - резюмувала Уляна.
Українці засипали Супрун коментарями жалю.
Зазначимо, що останніми порадами для українців від Уляни Супрун було те, як боротися з похміллям. Потім колишня в. о. міністра охорони здоров'я привітала всіх з Новим 2021 роком.
Уляна Супрун займала цю посаду з 1 серпня 2016 року по 29 серпня 2019 року. Українцям вона запам'яталася порадами по здоров'ю, стосункам, сексу, які вона публікувала в Facebook. Особливо любила вона руйнувати міфи і стереотипи про медицину, викривати фуфломіцини і "народні методи".
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