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Синоптик радить киянам закрити тимчасово в помешканні вікна та балкони

Погода в Україні: на Київ насувається гроза, можливий град. Про це написала синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook.

Синоптик закликає киян закрити тимчасово в помешканні вікна та балкони.

"На Київ йде гроза, злива, ймовірно град… Будьте обережні під час грози, не ставайте під старими деревами, коло ЛЕПів, зійдіть з підвищеного місця, якщо їдете в автомобілі, пригальмуйте краще, поки гроза не мине, потерпіть трохи з розмовами по мобільному, закрийте тимчасово в помешканні вікна та балкони", - написала Діденко.

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