Повалені дерева, град і потоки: жахливі наслідки стихії в Україні

Ураган і зливи в Україні - в мережі показали наслідки стихії (фото: facebook.com/rayoninfo)

Ураганний вітер і проливні дощі наробили лиха у багатьох областях України

Негода накрила Україну - в останні дні циклон Valentin приніс зливи, що затопили дороги і наповнили бурхливі річки, вітер, що поламав дерева, а деякі області навіть засипало снігом і градом. Про наслідки стихії повідомляють жителі країни в соцмережах.

А рятувальники ДСНС повідомили, що 1 травня на Кіровоградщині чотири рази виїжджали для надання допомоги з розпилювання та прибирання повалених дерев дитячого майданчика, тротуару, проїжджої частини і даху приватного будинку.

Від ураганного вітру постраждали і мешканці Одеської області. Так, місцеве видання "Град" повідомило про майже десяток повалених дерев.

Ураган в Україні - в мережі показали наслідки стихії (фото: grad.ua)

У Чернівецькій області вода річки Прут затопила міст, зробивши проїзд по ньому практично неможливим. Про це повідомив журналіст Андрій Романцов.

Ураган в Україні - в мережі показали наслідки стихії (facebook.com/romashka20094)

Також у мережі з'явилося відео, на якому річка Прут, яка вийшла з берегів, доставляє величезні незручності жителям Чернівецької області.

Ураган в Україні - в мережі показали наслідки стихії (відео: facebook.com/rayoninfo)

Також в ДСНС повідомили, що на Івано-Франківщині внаслідок випадання великої кількості опадів протягом 28 квітня - 1 травня, стався підйом рівнів води на ріках басейну Дністра і Пруту. Рятувальники шість разів залучалися для відкачування води з територій приватних господарств, установ і організацій.

Жителів Сокирян Чернівецької області засипало потужним градом. У мережу відео виклав користувач Богдан Паламар (обережно: відео містить ненормативну лексику).

Ураган в Україні - в мережі показали наслідки стихії (відео: facebook.com)

Ураган в Україні - в мережі показали наслідки стихії (фото: facebook.com)

За інформацією ДСНС 28 квітня відбулося підтоплення 1 житлового будинку, 1 підвалу, 2 господарських будівель, 3 присадибних ділянок у Львівській області. Також рятувальники провели роботи по евакуації дівчинки 2012 народження, а течієя річки Махнівки, яка вийшла з берегів, знесла автомобіль, в якому перебував власник 1969 року народження.

На щастя, про людські жертви негоди в Україні не повідомляється.

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