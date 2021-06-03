Кухня, спальня і душ: фото найрозкішніших вагонів Укрзалізниці

Укрзалізниця пропонує пасажирам послуги спеціальних вагонів-салонів, в яких подорож пройде з максимальним комфортом. Поспати в такому вагоні можна на двоспальному ліжку, скупатися - в душовій кабіні, а на кухні - приготувати обід і зварити каву. Для кого такий шик на колесах і скільки коштує готель на рейках - читайте нижче в нашому матеріалі.

Що всередині будинку на колесах від Укрзалізниці

У такому вагоні-салоні є кухня, великий санвузол, просторе спальне купе, а також великий зал для перемовин. Крім того, він облаштований спеціальними купе для охорони і службового персоналу. Всього кількість спальних місць становить від 5 до 11 (в залежності від конструкції вагона).

Замовити вагони-салони можна з таких міст, як Київ, Львів, Одеса, Харків і Дніпро.

Хто орендує такі вагони?

Цікаво, що такі вагони-салони користуються популярністю серед українців. В Укрзалізниці кажуть, що досить часто їх замовляють, наприклад, сім'ї з дітьми, які їдуть до моря на відпочинок, або ж у вагонах святкують дівич-вечори і дні народження в компанії друзів.

Скільки коштує таке задоволення?

Якщо ви захочете покататися в такому шикарному вагоні, то вам доведеться заплатити близько 12 тис. грн. І все одно - ви їдете один або з компанією.

За кожен замовлений спеціальний вагон-салон оплачується вартість проїзду 11 дорослих пасажирів за тарифом м'якого вагона з двомісними купе "СВ" відповідної категорії поїзда.

Як замовити готель на колесах?

Замовити послугу слід завчасно, але не пізніше ніж за 5 робочих днів до відправлення поїзда, і подати письмову заявку. У заявці необхідно вказати дату відправлення поїзда, станцію відправлення і станцію призначення, проїзд у напрямку "туди", "назад" або "туди і назад".

Всі фото: uz.gov.ua