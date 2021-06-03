ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кухня, спальня і душ: фото найрозкішніших вагонів Укрзалізниці

Новость на русском →
Четвер 03 червня 2021 20:30
Кухня, спальня і душ: фото найрозкішніших вагонів Укрзалізниці Колаж РБК-Україна: Укрзалізниця пропонує брати в оренду вагони-салони
Автор: Світлана Мащенко

Укрзалізниця пропонує пасажирам послуги спеціальних вагонів-салонів, в яких подорож пройде з максимальним комфортом. Поспати в такому вагоні можна на двоспальному ліжку, скупатися - в душовій кабіні, а на кухні - приготувати обід і зварити каву. Для кого такий шик на колесах і скільки коштує готель на рейках - читайте нижче в нашому матеріалі.

Про це розповіли у прес-службі Укрзалізниці.

Що всередині будинку на колесах від Укрзалізниці

У такому вагоні-салоні є кухня, великий санвузол, просторе спальне купе, а також великий зал для перемовин. Крім того, він облаштований спеціальними купе для охорони і службового персоналу. Всього кількість спальних місць становить від 5 до 11 (в залежності від конструкції вагона).

Замовити вагони-салони можна з таких міст, як Київ, Львів, Одеса, Харків і Дніпро.

Кухня, спальня і душ: фото найрозкішніших вагонів УкрзалізниціКухня, спальня і душ: фото найрозкішніших вагонів УкрзалізниціКухня, спальня і душ: фото найрозкішніших вагонів УкрзалізниціКухня, спальня і душ: фото найрозкішніших вагонів УкрзалізниціКухня, спальня і душ: фото найрозкішніших вагонів УкрзалізниціКухня, спальня і душ: фото найрозкішніших вагонів УкрзалізниціКухня, спальня і душ: фото найрозкішніших вагонів УкрзалізниціКухня, спальня і душ: фото найрозкішніших вагонів УкрзалізниціКухня, спальня і душ: фото найрозкішніших вагонів Укрзалізниці

Хто орендує такі вагони?

Цікаво, що такі вагони-салони користуються популярністю серед українців. В Укрзалізниці кажуть, що досить часто їх замовляють, наприклад, сім'ї з дітьми, які їдуть до моря на відпочинок, або ж у вагонах святкують дівич-вечори і дні народження в компанії друзів.

Кухня, спальня і душ: фото найрозкішніших вагонів УкрзалізниціКухня, спальня і душ: фото найрозкішніших вагонів УкрзалізниціКухня, спальня і душ: фото найрозкішніших вагонів УкрзалізниціКухня, спальня і душ: фото найрозкішніших вагонів УкрзалізниціКухня, спальня і душ: фото найрозкішніших вагонів УкрзалізниціКухня, спальня і душ: фото найрозкішніших вагонів УкрзалізниціКухня, спальня і душ: фото найрозкішніших вагонів УкрзалізниціКухня, спальня і душ: фото найрозкішніших вагонів УкрзалізниціКухня, спальня і душ: фото найрозкішніших вагонів Укрзалізниці

Скільки коштує таке задоволення?

Якщо ви захочете покататися в такому шикарному вагоні, то вам доведеться заплатити близько 12 тис. грн. І все одно - ви їдете один або з компанією.

За кожен замовлений спеціальний вагон-салон оплачується вартість проїзду 11 дорослих пасажирів за тарифом м'якого вагона з двомісними купе "СВ" відповідної категорії поїзда.

Кухня, спальня і душ: фото найрозкішніших вагонів УкрзалізниціКухня, спальня і душ: фото найрозкішніших вагонів УкрзалізниціКухня, спальня і душ: фото найрозкішніших вагонів УкрзалізниціКухня, спальня і душ: фото найрозкішніших вагонів УкрзалізниціКухня, спальня і душ: фото найрозкішніших вагонів УкрзалізниціКухня, спальня і душ: фото найрозкішніших вагонів УкрзалізниціКухня, спальня і душ: фото найрозкішніших вагонів УкрзалізниціКухня, спальня і душ: фото найрозкішніших вагонів УкрзалізниціКухня, спальня і душ: фото найрозкішніших вагонів Укрзалізниці

Як замовити готель на колесах?

Замовити послугу слід завчасно, але не пізніше ніж за 5 робочих днів до відправлення поїзда, і подати письмову заявку. У заявці необхідно вказати дату відправлення поїзда, станцію відправлення і станцію призначення, проїзд у напрямку "туди", "назад" або "туди і назад".

Кухня, спальня і душ: фото найрозкішніших вагонів УкрзалізниціКухня, спальня і душ: фото найрозкішніших вагонів УкрзалізниціКухня, спальня і душ: фото найрозкішніших вагонів УкрзалізниціКухня, спальня і душ: фото найрозкішніших вагонів УкрзалізниціКухня, спальня і душ: фото найрозкішніших вагонів УкрзалізниціКухня, спальня і душ: фото найрозкішніших вагонів УкрзалізниціКухня, спальня і душ: фото найрозкішніших вагонів УкрзалізниціКухня, спальня і душ: фото найрозкішніших вагонів УкрзалізниціКухня, спальня і душ: фото найрозкішніших вагонів УкрзалізниціКухня, спальня і душ: фото найрозкішніших вагонів Укрзалізниці

Всі фото: uz.gov.ua

Раніше ми писали, що з'явилися фото новенького українського поїзда-експреса, який курсує на Львівській залізниці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя Укрзалізниця
LITE
В Україні починається потепління, проте опади готують черговий "сюрприз": нові карти погоди
В Україні починається потепління, проте опади готують черговий "сюрприз": нові карти погоди