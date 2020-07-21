Укрзалізниця запускає ще кілька поїздів: куди можна буде поїхати

Літній відпускний сезон у розпалі й українці отримають можливість поїхати в найпопулярніші курортні місця в Україні. Укрзалізниця відкрила продаж квитків в п'яти напрямках, які мають попит для відпочинку.

З 21 липня можна буде доїхати до Чернівців, Трускавця, Одеси та Ужгорода. Про це повідомляє пресслужбі Укрзалізниці.

Які потяги почнуть курсувати з 21 липня в Україні:

№ 702/701 Львів-Чернівці. Перший рейс зі Львова 21 липня, з Чернівців – 22 липня. Цей поїзд курсуватиме за 1, 2, 4, 5, 6, 7 дні тижня.

№ 41/42 Дніпро-Трускавець. З Дніпра перший рейс вирушить 21 липня, з Трускавця - 22 липня. Цей поїзд курсуватиме через день.

№ 136/135 Чернівці – Одеса. Перші рейси вирушать вже 22 липня, і вони будуть щоденними.

№ 45/46 Ужгород – Лисичанськ. З Ужгорода перший рейс вирушить 24 липня, з Лисичанська – 26 липня. Цей поїзд курсуватиме раз в три дні.

№ 317/318 Запоріжжя – Одеса. Перший рейс із Запоріжжя – 24 липня, з Одеси – 25 липня. Графік поїзда – через день.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Укрзалізниця відкрила продаж квитків на сім потягів на Львівському напрямку.

А також розповідали про те, що у поїздах, які прямують до Києва, будуть продавати повністю всі квитки.