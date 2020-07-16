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У поїздах до Києва і назад будуть продавати квитки на всі місця

Київ, Четвер 16 липня 2020 09:53
У поїздах до Києва і назад будуть продавати квитки на всі місця
Фото: приміський вокзал у Києві (facebook com Ukrzaliznytsia)
Автор: Роман Калиниченко

УЗ буде продавати квитки на 100% місць в поїздах, що прямують через Київ

З 16 липня "Укрзалізниця" відновила повноцінну продажу квитків у поїздах далекого сполучення, що прямують з Києва та у зворотньому напрямку. Це також стосується транзитних поїздів через столицю.

Про це повідомили в прес-службі УЗ.

Повноцінний продаж залізничних квитків погодила Київська міська державна адміністрація.

В УЗ нагадали, що 100% місць вже доступні у поїздах:

  • з 2 червня - №7/8 Харків - Одеса;
  • з 17 червня - №81/82 Харків - Новоолексіївка;
  • з 17 червня - №53/54 Дніпро - Одеса;
  • з 29 червня - №91/92 Одеса - Костянтинівка.

"У разі здійснення перевезення до регіону, в якому не застосовується послаблення протиепідемічних заходів, дозволяється перевезення в межах 50% кількості місць", - зазначили в УЗ.

Нагадаємо, у зв’язку з карантином в Україні, продаж квитків на залізничні перевезення дозволяється лише на половину місць.

Раніше в "Укрзалізниці" назвали умови повного відновлення пасажирських перевезень.

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