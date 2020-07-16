У поїздах до Києва і назад будуть продавати квитки на всі місця

УЗ буде продавати квитки на 100% місць в поїздах, що прямують через Київ
З 16 липня "Укрзалізниця" відновила повноцінну продажу квитків у поїздах далекого сполучення, що прямують з Києва та у зворотньому напрямку. Це також стосується транзитних поїздів через столицю.
Про це повідомили в прес-службі УЗ.
Повноцінний продаж залізничних квитків погодила Київська міська державна адміністрація.
В УЗ нагадали, що 100% місць вже доступні у поїздах:
"У разі здійснення перевезення до регіону, в якому не застосовується послаблення протиепідемічних заходів, дозволяється перевезення в межах 50% кількості місць", - зазначили в УЗ.
Нагадаємо, у зв’язку з карантином в Україні, продаж квитків на залізничні перевезення дозволяється лише на половину місць.
Раніше в "Укрзалізниці" назвали умови повного відновлення пасажирських перевезень.